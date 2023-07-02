Mel Gibson tutuklandı mı?

Ünlü aktör Mel Gibson'ın çocuk kaçakçılığı hakkında konuştuğu video sosyal medya gündeminde kendine yer buldu. Her ne kadar videonun deepfake teknolojisi ile hazırlanmış olabileceği belirtilse de konu hakkında resmi ağızlardan bir açıklama gelmedi. Gibson ilgili videoda "Günümüz dünyasının en rahatsız edici sorunlarından biri insan kaçakçılığıdır. Özellikle de çocuk kaçakçılığıdır. Geleceğimiz çocuklarımızdır. Şimdi, bu suçu ortadan kaldırmanın ilk adımı farkındalıktır. Gidin 'Özgürlüğün Sesi'ni izleyin." ifadelerini kullanıyor.

Mel Gibson'ın tutuklandığına dair resmi bir açıklama olmasa da bu iddia sosyal medyada çokça dillendiriliyor. Kafalarda soru işareti olan Mel Gibson'un tutuklanıp tutuklanmadığı iddiası hayranları için gerçek bir merak konusu.