15 Ağustos 2023 Salı günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?
15 Ağustos 2023 Salı akşamı televizyon ekranları, farklı kanallarda zengin içeriklerle dolup taşıyor. İşte sizler için hazırladığımız kanalların 14 Ağustos 2023 Salı günü TV yayın akışı...
Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 15 Ağustos 2023 Salı günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.
ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Basın Turu
11:00 Yurdumuzun Türküleri
12:00 Gün Ortası
15:00 Başkent Kulisi
17:30 Yeni Ufuklar
19:30 Ana Haber
21:00 Çıkış Yolu
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Terminatör: Kara Kader (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Üvey Anne
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
00:15 Ya Çok Seversen
02:45 Poyraz Karayel
04:30 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:45 Yalı Çapkını
15:45 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Kuşatma: Nişancının Gözü (Yabancı Sinema)
22:00 Banliyö 13 (Yabancı Sinema)
23:45 Kuşatma: Nişancının Gözü (Yabancı Sinema)
01:30 Banliyö 13 (Yabancı Sinema)
03:00 Erkenci Kuş
04:30 Kiralık Aşk
05:30 Sefirin Kızı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
21:45 Salako (Yerli Sinema)
23:30 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
01:30 Adam ve Çocuk (Yerli Sinema)
04:00 Yeni Gelin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
22:30 Adım Farah
01:15 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
03:30 Kısmet
05:45 Her Yerde Sen
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:25 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
11:40 Şehirden Uzakta
13:10 Seksenler
16:00 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
23:40 Hayatımın Neşesi
02:00 Diriliş Ertuğrul
04:10 Seksenler
06:20 Kapanış
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İste Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İste Kaynana
02:30 Kırmızı Oda
04:00 Tuzak
Salı günü televizyon ekranları, zengin içeriği ve çeşitli programlarıyla izleyicilere keyifli bir gün vaat ediyor. Dizi, film ve yarışma tutkunları, favori programlarını kaçırmamak için ekran başına geçecek.