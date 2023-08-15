14 Ağustos Pazartesi günü reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 14 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Veda Mektubu, Üvey Anne, Ruhun Duymaz ve MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 14 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 14 AĞUSTOS PAZARTESİ GECESİ MERAKLA BEKLENİYOR!

13 Ağustos Pazar gecesi televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle Ruhun Duymaz , Veda Mektubu, Üvey Anne ve MasterChef Türkiye All Star programlarının reyting sonuçları merak edilenler arasında.

14 AĞUSTOS PAZARTESİ GECESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

4 Ağustos Pazartesi gününün reyting sonuçları belli oldu.

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada "Fox Ana Haber", 3.sırada Fox TV'de yayınlanan "Ruhun Duymaz" yer aldı.



AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Fox Ana Haber", 3.sırada Show TV'de ekrana gelen "Güldür Güldür Show"un tekrarı yer aldı.