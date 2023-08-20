19 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasında dün gece mücadele eden yapımlar. 19 Ağustos Cumartesi günü reyting sonuçları açıklandı! En çok hangi yapım izlendi. İşte detaylar...

19 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi
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Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 19 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların  ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Dönence , Güldür Güldür Show ve  MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 19 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 19 AĞUSTOS CUMARTESİ GECESİ MERAKLA BEKLENİYOR!

19 Ağustos Cumartesi gecesi televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

19 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 1

Özellikle , MasterChef Türkiye All Star , Dönence ve Güldür Güldür Show programlarının reyting sonuçları merak edilenler arasında.

19 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 2

19 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 3

19 AĞUSTOS CUMARTESİ GECESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

AB'de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Dönence” yer aldı.

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada Kanal D’de ekranlara gelen '' Dönence'' dizisi, 3. sırada ise Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür Show” programı yer aldı.

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