19 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 19 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Dönence , Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 19 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 19 AĞUSTOS CUMARTESİ GECESİ MERAKLA BEKLENİYOR!

19 Ağustos Cumartesi gecesi televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle , MasterChef Türkiye All Star , Dönence ve Güldür Güldür Show programlarının reyting sonuçları merak edilenler arasında.

19 AĞUSTOS CUMARTESİ GECESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

AB'de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Dönence” yer aldı.

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada Kanal D’de ekranlara gelen '' Dönence'' dizisi, 3. sırada ise Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür Show” programı yer aldı.