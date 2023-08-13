12 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 12 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Sen Türkülerini Söyle , Güldür Güldür Show , MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 12 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 12 AĞUSTOS CUMARTESİ GECESİ MERAKLA BEKLENİYOR!

12 Ağustos Cumartesi gecesi televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle , MasterChef Türkiye All Star , Güldür Güldür Show ve özel bölümüyle Sen Türkülerini Söyle programlarının reyting sonuçları merak edilenler arasında.

12 AĞUSTOS CUMARTESİ GECESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!



Bu reyting sonuçlarına göre, MasterChef Türkiye All Star programı hem Total izleyici kitlesi hem de A/B sosyo-ekonomik grubunda en çok izlenen program olmuş. FOX kanalının haber programları da izleyici tarafından tercih edilmiş.