30 Ağustos Çarşamba televizyonda hangi filmler var ? Sinemaseverler bu filmleri izlediniz mi? Televizyonda ilk kez yayınlanacak filmler! Konuları nelerdir?

Sinema tutkunları, 30 Ağustos 2023 Salı günü ekrana gelecek yerli veya yabancı filmleri heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

GODZİLLA 2 : CANAVARLAR KRALI ( TV ' DE İLK KEZ )

FİLMİN KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLERDİR? HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Godzilla II: Canavarlar Kralı, Godzilla'nın Mothra, Rodan ve ezeli düşmanı olan üç başlı King Ghidorah ile çatışması ve bu esnada insanlığın var oluşunun dengesini bozmasını konu ediyor. Mothra, Rodan ve ezeli düşmanı olan üç başlı Kral Ghidorah ile çatışan tehlikeli Godzilla da bu devasa boyutlardaki güçlü canavarların arasında yer alır. Bu efsane oldukları sanılan antik süper türler tekrar yükselip de karşı karşıya geldiğinde hepsi üstünlük için mücadeleye girişir. Bu tehlikeli mücadele sırasında insanlığın var oluşunun dengesi de pamuk ipliğine bağlı bir hale gelir. Bu savaşta kimin kazanacağı, insanlığın kaderini olduğu kadar gezegenin baskın türünün kim olacağını da kanıtlayacak hale gelir.

2014 yapımı Godzilla'nın devam filmi niteliğinde olan “Godzilla: King of Monsters”in yönetmen koltuğunda Michael Dougherty oturuyor.

Filmde ; Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown gibi oyuncular yer almaktadır.

Film ; 30 Ağustos Çarşamba günü saat 20:00 ' da Atv ekranlarından TV'de ilk kez yayınlanacaktır.

K9 ( TV'DE İLK KEZ )

FİLMİN KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLERDİR? HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

K9, bir arkadaşının cenazesine katılmak için Pasifik sahil yolu boyunca köpeği ile yolculuk yapan bir ordu muhafızının hikayesini konu ediyor.

Briggs’in yanına sadık köpeği Lulu'yu alarak geçirdiği seyahat, etkileyici bir serüvene dönüşüyor.

Briggs ve Lulu'nun yolda karşılaştığı zorluklar, Lulu'nun olağandışı davranışlarıyla Briggs'in sabrını ve anlayışını test ederken, sonunda ikisinin de farklı bir dönüşüm yaşamasına neden oluyor.

Filmde ; Channing Tatum, Luke Forbes, Ethan Suplee gibi oyuncular yer almaktadır.

Film ; 30 Ağustos Çarşamba günü saat 20:00 ' da Star TV ekranlarından TV'de ilk kez yayınlanacaktır.