4 Aralık Pazartesi Gününe Kadar Hedef 1 Milyon 800 Bin Lira!

İşçinin, çiftinin, üreticinin, esnafın sorunlarını dinleyen ve çözümler üreten Ulusal Kanal'ın Türksat borcunu ödemesi gerekiyor. Toplam borç miktarı 3 milyon 800 bin lira. İlk aşamada 1 milyon 800 bin liranın 4 Aralık Pazartesi gününe kadar acilen toplanması şart. Haydi görev başına...

Türksat’a olan borçlar nedeniyle Ulusal Kanal'ın yayını 1 Aralık Cuma günü bir süre kesildi. Yetkililerle yapılan görüşmeler sonucu yayın yeniden başladı. Ancak 3 milyon 800 bin liralık borcun kısa sürede ödenmesi şart. İlk aşamada 1 milyon 800 bin liranın 4 Aralık Pazartesi gününe kadar toplanması gerekiyor. Burada da öncülere büyük görev düşüyor.

Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil, Ulusal Kanal'ın Türkiye için önemini anlattı.

Osman Erbil, Pazartesi günü yapılacak ödeme için Türk Milletine çağrı yaptı.

Bu zorluğu aşmak için 0212 245 81 81 - 0534 646 09 19 - 0534 364 23 24 numaralarını arayarak iletişime geçebilirsiniz.

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