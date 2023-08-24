Bambaşka Biri 1. bölüm tanıtım videosu yayınlandı! Bambaşka Biri dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir ? Bambaşka Biri karakterlerin isimleri nedir?

Fox TV ekranlarının yeni dizisi Bambaşka Biri 1. bölüm tanıtım videosu yayınlandı! Fragmanla beraber dizi ile ilgili merak edilenler ise araştırılmaya başlandı. Yeni dizi Bambaşka Biri dizisinin konusu nedir ? Oyuncuları kimlerdir ? gibi sorularda gündemde. Diziseverler için hazırladığımız haberimiz...

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

Birbirinden hırslı bu iki karakter, çıkar çatışmaları arasında birbirlerini umutsuzca isteyecekleri bir girdaba düştüklerinden habersizdir. Kenan, güzel ve kararlı savcıdan ilk görüşte etkilenir. Ancak Leyla, habercilik hırsı içerisinde bildiklerini kendisine saklayan Kenan’a şüpheci yaklaşır. Onda adını koyamadığı bir tekinsizlik hisseden Leyla, Kenan’ın gözlerinin arkasındaki yabancıyla tanıştığında birçok şey anlam kazanacaktır.

Ülkeyi karıştıran cinayet ile ilgili Kenan’ı çeken tek şey olayın haber değeri değildir. Kendisini sürekli bu vesileyle tanıştığı savcıdan uzak kalamaz halde bulan Kenan, Leyla’ya daha da yakın olmak için çabalar. Aynı şeyleri Leyla da hissetmiştir, ancak Kenan’ın babasının başsavcı Turan olması da dahil pek çok sebep, onu Kenan’dan uzak durmaya zorlar. Ama Leyla da yavaş yavaş herkesin hayran olduğu adama çekilmekten kendini alıkoyamaz.

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİNİN OYUNCULARI VE OYNADIKLARI KARAKTERLERİN İSİMLERİ

Dizide ; Burak Deniz (Kenan Öztürk / Doğan Kaya), Hande Erçel (Leyla Gediz), Cem Davran (Turan Öztürk), Menderes Samancılar (İdris), Ferit Aktuğ (Murat), Begüm Akkaya (Yasemin), Berrin Arısoy (Nevin Öztürk), Muttalip Müjdeci (Ekrem Gediz), Gülçin Hatıhan (Şahinde Gediz), Aslı Orcan (Nükhet Arslan), Uğur Uzunel (Tahir Gediz), Polen Emre (Nuray Gediz) gibi oyuncular yer almaktadır.