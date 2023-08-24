Safir dizisi 2. tanıtım videosu yayınlandı! Merakla beklenen Safir dizisinden yeni tanıtım videosu!

Safir dizisi 2. tanıtım videosu yayınlandı! Merakla beklenen Safir dizisinden yeni tanıtım videosu!

Safir dizisi 2. tanıtım videosu yayınlandı! Merakla beklenen Safir dizisinden yeni tanıtım videosu!
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ATV'nin merakla beklenen dizilerinden biri olan 'Safir,' izleyicilere Gülsoy ailesinin derinlemesine bir hikayesini sunmaya hazırlanıyor. İhtiras dolu, tutkuyla harmanlanmış ve sıra dışı olaylarla dolu bu aile öyküsü, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Safir dizisi 2. tanıtım videosu yayınlandı! Merakla beklenen Safir dizisinden yeni tanıtım videosu! - Resim : 1

ATV'NİN YENİ DİZİSİ "SAFİR" MERAKLA BEKLENİYOR

ATV'nin merakla beklenen dizisi "Safir," izleyicilere Gülsoy ailesinin dolu dolu hikayesini sunmaya hazırlanıyor. Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül gibi sevilen oyuncuların başrollerini üstlendiği dizi, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık gibi derin temaları işleyerek dikkat çekiyor.

TIKLA İZLE : SAFİR DİZİSİ 2.TANITIM VİDEOSU YAYINLANDI!

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Safir dizisi 2. tanıtım videosu yayınlandı! Merakla beklenen Safir dizisinden yeni tanıtım videosu! - Resim : 3

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

Safir dizisi 2. tanıtım videosu yayınlandı! Merakla beklenen Safir dizisinden yeni tanıtım videosu! - Resim : 4

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