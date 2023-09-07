Bennu Gerede'nin eski eşi hayatını kaybetti! Sosyete dünyasını sarsan şok ölüm! Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı evinde ölü bulundu

Sosyete dünyasını şoke eden ölüm haberi bugün sosyal medyanın ve internetin gündemine düştü! Bir dönem Survivor'da da yarışan ünlü isim Bennu Gerede'nin eski eşi, Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı evinde ölü bulundu! Büyükhanlı'nın neden hayatını kaybettiği araştırılmaya başlandı. Bennu Gerede'den de vefat eden eski eşi ile ilgili duygusal açıklamalar geldi. İşte haberin detayları...

CEM BÜYÜKHANLI'NIN SIR ÖLÜMÜ! EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Bennu Gerede, mankenlik, fotomodellik ve oyunculuk yaparak tanındı. Bazı projelerde yer alarak adından söz ettiren Bennu Gerede, 7 yıl süren ilk evliliğinin ardından ikinci evliliğini 2010 yılında Cem Büyükhanlı ile gerçekleştirdi. Çift 2011 yılında boşanarak yollarını ayırmıştı.

2013 yılında Survivor'da da yarışan Bennu Gerede'nin eski eşi Cem Büyükhanlı'dan sosyete dünyasını derinden sarsan acı haber geldi! Aynı zamanda Büyükhanlı Holding'in varisi de olan, Bahri Büyükhanlı'nın oğlu Cem Büyükhanlı'nın hayatını kaybettiği ifade edildi.

İnşaat ve turizm gibi sektörlerde faaliyet yürüten Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde oturuyordu. Köpeğiyle birlikte yalnız yaşayan Büyükhanlı'nın cansız bedeni bulundu.

Cem Büyükhanlı'nın ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Ünlü ismin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında açıklanacak. Büyükhanlı, yaklaşık bir hafta önce akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi görmüştü.

BENNU GEREDE'DEN DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Bennu Gerede de eski eşi Cem Büyükhanlı'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili sosyal meyda hesabından paylaşım yaptı. Gerede, yaptığı açıklamada, "Sevgili Cem'im, Sen gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Cem Büyükhanlı'nın şoke eden ölümünün ardından Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden de bir açıklama yapıldı. Beşiktaş JK Kurumsal hesabından yapılan paylaşımda, "Yönetim Kurulu eski üyelerimizden Bahri Büyükhanlı’nın kıymetli oğlu Cem Büyükhanlı’nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cem Büyükhanlı’nın cenazesi, yarın (8 Eylül) Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.