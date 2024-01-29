CZN Burak'ın kanlar içindeki hali korkuttu! 'Hainler' paylaşımı dikkat çekti

Son zamanlarda zayıflığıyla dikkat çeken CZN Burak ismiyle tanınan Burak Özdemir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Yaralı hallerini paylaşan fenomeni görenler "Sana ne oldu?" dedi.

CZN BURAK DAYAK MI YEDİ?

Doğduğu il Hatay'da da büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası afet bölgesine elinden geldiğince yardım etmeye çalışan CZN Burak ile babasının arası açılmıştı.

Aile şirketinden ayrılıp İstanbul'da kendisine ait bir restoran açan CZN Burak, son olarak yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Suratında, gözünde ve vücudunun çeşitli bölgelerindeki yaraları çektiği fotoğraflarla bir klip hazırlayan fenomen görenleri şoke etti. "En güzel bağ sevgi midir gerçekten?" notuyla paylaşım yapan CZN Burak'ın paylaşımına "Sana ne oldu?", "Kim seni bu hale getirdi"? yorumları yağdı.