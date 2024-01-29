CZN Burak'ın kanlar içindeki hali korkuttu! 'Hainler' paylaşımı dikkat çekti

Son olarak babası yüzünden mahkemelik olan CZN Burak'ın kanlar içindeki fotoğrafları hayranlarını korkuttu. CZN Burak dayak mı yedi? soruları akıllara geldi. Paylaşımda ise Hainler notu kafa karıştırdı.

CZN Burak'ın kanlar içindeki hali korkuttu! 'Hainler' paylaşımı dikkat çekti
CZN Burak'ın kanlar içindeki hali korkuttu! 'Hainler' paylaşımı dikkat çekti

Son zamanlarda zayıflığıyla dikkat çeken CZN Burak ismiyle tanınan Burak Özdemir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Yaralı hallerini paylaşan fenomeni görenler "Sana ne oldu?" dedi.

CZN BURAK DAYAK MI YEDİ?

Doğduğu il Hatay'da da büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası afet bölgesine elinden geldiğince yardım etmeye çalışan CZN Burak ile babasının arası açılmıştı.

czn burak dayak

Aile şirketinden ayrılıp İstanbul'da kendisine ait bir restoran açan CZN Burak, son olarak yaptığı paylaşımla gündem oldu.

czn burak dayak

Suratında, gözünde ve vücudunun çeşitli bölgelerindeki yaraları çektiği fotoğraflarla bir klip hazırlayan fenomen görenleri şoke etti. "En güzel bağ sevgi midir gerçekten?" notuyla paylaşım yapan CZN Burak'ın paylaşımına "Sana ne oldu?", "Kim seni bu hale getirdi"? yorumları yağdı.

CZN Burak'a ne oldu? Bir deri bir kemik kalan CZN Burak hastanelik olduCZN Burak'a ne oldu? Bir deri bir kemik kalan CZN Burak hastanelik olduTrend
# CZN Burak
Çok Okunanlar
Ev hanımlarına müjde! Prim desteği geliyor!
Ev hanımlarına müjde! Prim desteği geliyor!
Bu yerler İsviçre'de değil! Hepsi Türkiye'de turist çekim merkezi haline geldi!
Bu yerler İsviçre'de değil! Hepsi Türkiye'de turist çekim merkezi haline geldi!
Kahramanmaraş'ta deprem oldu!
Kahramanmaraş'ta deprem oldu!
Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağışı sürecek...
Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağışı sürecek...
Akaryakıta bir zam daha!
Akaryakıta bir zam daha!
Öne Çıkanlar Macaristan: "Amerika'ya Her Şey Mübah mı?" | Ulusal Haber Macaristan: "Amerika'ya Her Şey Mübah mı?" | Ulusal Haber Bu yerler İsviçre'de değil! Hepsi Türkiye'de turist çekim merkezi haline geldi! Bu yerler İsviçre'de değil! Hepsi Türkiye'de turist çekim merkezi haline geldi!