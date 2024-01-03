Dilan Polat Felç Mi Geçirdi? Dilan Polat'a Neler Oluyor?

Güzellik merkezlerinin kraliçesi olarak bilinen Dilan Polat, eşi Engin Polat'la beraber geçtiğimiz yılın sonunda kara para akladıkları ortaya çıktı. Evlerindeki aramalar ve telefon konuşmaların çiftin vergi kaçırdıklarını da gösterdi. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla'nın da aralarında olduğu kişiler tutuklanarak hapse atıldı. Dilan Polat bu durumu kabul etmediği ve sürekli sağlık sorunları çıkarması gündemden düşmedi.

Dilan Polat Felç Mi Geçirdi?

Son olarak ruhsal sorunlar yaşayan Dilan Polat, yaklaşık 4 yıldır antidepresan kullandığı ortaya çıktı. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından ünlü fenomen yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Avukatı Hüseyin Kaya, Polat'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müvekkilimiz cezaevindeyken antidepresan ilaçları kullandığını, ilaçları bittiği için hastanede tedavi gördüğünü, ancak bu süreçte felç riski ile karşı karşıya kaldığını" söyledi. Kaya, Polat'ın cezaevinden tahliye edilip tedavi görmesini talep etti.