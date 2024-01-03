TRT 1'in Efsane Yönetmeni ve Yapımcısı Sadullah Celen Vefat Etti! Sadullah Celen Kimdir?

64 yaşındaki yönetmen Sadullah Celen beynine pıhtı atılması sonucu hayatını kaybetti. İstanbul'daki evinde vefat eden Sadullah Celen 'Züğürt Ağa', 'Şehnaz Tango', 'Yedi Numara' gibi birçok film ve dizinin yönetmenliğini yapmıştı. Ancak günümüzde de oldukça efsane bir yönetmendi.

TRT 1'in Efsane Yönetmeni ve Yapımcısı Sadullah Celen Vefat Etti!

Kendisiyle beraber TRT projelerinde yer alan oyuncular sosyal medya hesaplarında yaşadıkları hüznü paylaştı.

Hande Erçel, Celen’in yönetmenliğini yaptığı 'Güneşin Kızları' dizisinde rol almıştı: "Sadullah hocam, yönetmenim. Güneşin kızı Selin ve ben seni asla unutmayacağız. Gittiğin yerde güneş ol bize hep olduğun gibi."

Oyuncu Berk Atan ise, "Ah canım. Sadomuz hocam. Başımız sağolsun" dedi.

Alp Navruz yaptığı paylaşımda "Mekanın cennet olsun hocam" mesajını yayınladı.

Tolga Sarıtaş da sosyal medya hesabından bir dönem birlikte çalıştığı hocası Sadullah Celen için anlamlı bir mesaj yayınladı. Oyuncu paylaşımında, "Yıllar önce çok güzel bir yolcuğulu beraber yürüdük. Güzel enerjinin, hiç eksilmeyen güler yüzünün yanı sıra beni serbest bıraktığın, sınırlarımı zorlamamı sağladığın ve cesaret verdiğin için sana çok teşekkür ederim Sadullah Hocam... Işıklar içinde uyu" dedi.

Sadullah Celen Kimdir?

1 Ocak 1960'ta İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'ne giderek başlattı. Mezun olur olmaz, 1985'te Züğürt Ağa filminde yönetmen yardımcılığı ile sinemaya adım attı. Süha Arın ile birlikte birçok belgeselde çalışan Celen, 1994 yılından itibaren birçok film ve dizinin yönetmenliğini üstlendi. Özellikle TRT'de yer alan ve televizyon dünyasına damga vuran projeleri yönetti.

Benim Güzel Ailem (TV Dizisi, 2023)

Adi Sevgi (TV Dizisi, 2022)

Kazara Aşk (TV Dizisi, 2021)

Elimi Bırakma (TV Dizisi, 2018)

Cennet'in Gözyaşları (TV Dizisi, 2017-2018)

Güneşin Kızları (TV Dizisi, 2015)

Fatih-Harbiye (TV Dizisi, 2 Sezon, 2013-2014)

Hayatımın Rolü (TV Dizisi, 2012)

Reis (TV Dizisi, 2011)

Bitmeyen Şarkı (TV Dizisi, İlk 8 bölüm, 2010)

Üvey Aile (TV Dizisi, 2008)

Hepimiz Birimiz İçin (TV Dizisi, 2008)

Canım Ailem (TV Dizisi, 2 Sezon, 2008-2009)

Yemin (TV Dizisi, 2007)

Erkekler Ağlamaz (TV Dizisi, 2006)

Kısa Devre (TV Dizisi, 2002)

Yedi Numara (TV Dizisi, 2000)

Sıcak Saatler (TV Dizisi, 1998)

Sahte Dünyalar (TV Dizisi, 1995)

Şehnaz Tango (TV Dizisi, 1994)

Yaşayan Gölgeler (Yürütücü Yapımcı, Sinema Filmi, 1989)

Kurtuluş (Yönetmen Yardımcısı, TV Dizisi, 1996)

Züğürt Ağa (2. Yönetmen, Sinema Filmi, 1985)