Dönence dizisi neden yayınlanmadı? Dizi iptal mi oldu ?

Yaz sezonunun izlenme rekorları kıran dizilerinden biri olan Dönence, beklenmedik bir mola ile gündeme geldi. Dizinin yeni bölümü için heyecanla bekleyen izleyiciler, 8 Ağustos tarihinde yayın akışının açıklanmasının ardından sürpriz bir şekilde Dönence dizisinin ekranlarda olmadığını fark etti. Peki, "Dönence" dizisi neden yayınlanmadı? Ortaya çıkan detaylar, sette başrol oyuncuları arasında yaşanan kavganın bu duruma sebep olduğunu gösteriyor. Detaylar haberimizde.

DÖNENCE DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ İÇİN MERAKLI BEKLEYİŞ

Yaz sezonunun favori dizilerinden biri olan "Dönence," yeni bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

BEKLENMEDİK ARA: DİZİNİN ÇEKİMLERİNE BİR HAFTALIK ARANIN ARDINDAKİ SEBEP

8 Ağustos tarihinde yayın akışının açıklanmasının ardından, "Dönence" dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda soru işaretleri ortaya çıktı.

OYUNCU ANLAŞMAZLIĞI: SÜMEYYE AYDOĞAN VE NAZLI ÇETİN ARASINDA YAŞANAN TARTIŞMA

Dizinin başrol oyuncularından Sümeyye Aydoğan ile Nazlı Çetin arasında kaldıkları otelde yaşanan tartışma, çekimlere bir haftalık ara verilmesine neden oldu.

GERGİNLİK KONTROL ALTINA ALINDI: EKİBİN MÜDAHALESİ TARTIŞMAYI SONLANDIRDI

Tartışmanın büyümeden önlendiği belirtilirken, yapım ekibinin hızlı müdahalesi önemli rol oynadı.

SENARYO ÇALIŞMALARI: YAPIM ŞİRKETİNDEN ARAYA VERME AÇIKLAMASI! DİZİ İPTAL Mİ OLDU ?

Hayır dizi iptal olmadı. Olaydan sonraki gün, yapım şirketi tarafından dizinin senaryo çalışmaları nedeniyle sette bir haftalık ara verildiği açıklandı.

YENİ BÖLÜM HAZIRLIKLARI: 6. BÖLÜM ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

"Dönence" dizisinin hayranları, 6. bölüm çekimlerinin 7 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı haberini heyecanla bekliyor.