Fatih Sultan Mehmed'in hayatı TRT'de dizi oldu

TRT'nin yeni dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı"nın galası yapıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen dizinin ilk bölüm izlemesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. Dizi için hazırlıklar özenle yürütüldü. TRT Uluslararası Film Platoları’nda çekimleri devam eden dizide bir çok tarihi yapı aslına uygun biçimde yeniden inşa edildi.

Proje kapsamında dekor için 10 bin metre kumaş, 3 ton boya, bin metreküp kereste ve 10 bin metre demir profil kullanıldı. Ayrıca, 500 kişilik dev sanat ekibi, dekorları inşa etmek için çalıştı. Dizideki oyuncu kadrosu ise tarihi karakterleri canlandırmak için seçilmiş ünlü isimlerden oluşuyor. Başrolde Serkan Çayoğlu yer alırken, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Savaş Özdemir, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı yapımda, her sahne adeta bir tarih dersi niteliğinde.