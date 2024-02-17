Savaş meydanlarına damga vuran “Yenilmez Savaşçılar” TRT Belgesel’de

Yeni yayın dönemine güçlü ve etkili içeriklerle giriş yapan TRT Belgesel, 10 bölümlük belgesel serisi “Yenilmez Savaşçılar”ın her bir bölümde farklı bir efsanevi savaşçıyı ekrana taşıyacak. Yeniçeriler, Deliler, Hun Kartal Savaşçıları, Moğol Süvarileri, Spartalılar, Roma Lejyonerleri, Makedon Hoplitleri, Pers Ölümsüzleri, Viking Berserkerleri ve Memlük savaşçılarını konu alacak olan “Yenilmez Savaşçılar”, ilk bölümüyle yarın akşam saat 21.00’de TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Savaşçıların merak edilen taktikleri, kullandıkları silahları ve içinde yer aldıkları unutulmaz savaşlar “Yenilmez Savaşçılar” adlı tarih belgeseli serisiyle ekranlara taşınacak. Yönetmenliğini Mecit Güven’in yaptığı belgeselin ilk bölümünde, Viking Çağı’nın önemli savaşçılarından Berserkerlerin askeri eğitimleri, taktikleri, silahları ve unutulmaz savaşları ekranlarda olacak.