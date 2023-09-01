Halk TV yine skandala sahne oldu! İstiklal Marşı ve milli bayramlar hedef alındı

Halk TV yine bir skandala imza attı. Tarihçi Ahmet Kuyaş'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konuk olduğu Halk TV'de yaptığı konuşmada "Bayrak töreni, İstiklal Marşı bilmem ne. Yüz yıl sonra hala bunu kutlamak... Bunlar bir takım insanları sıkıyor olabilir dedi. İşte kabul edilemez o sözler....

Halk TV yine skandala sahne oldu! İstiklal Marşı ve milli bayramlar hedef alındı
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Halk TV yine bir skandala sahne oldu.

Halk Tv'ye konuk olan Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Kuyaş, kutladığımız bayramları ve İstiklal Marşı’nı açık açık hedef aldı.

İnsanların 30 Ağustos kutlamalarından sıkıldığını söyleyen Kuyaş, "Bayrak töreni, İstiklal Marşı bilmem ne. Yüz yıl sonra hala bunu kutlamak..." sözleriyle milli bayramı ve istiklal marşını aşağıladı.

Kuyaş, kendisine 'Sizi sıkıyor mu?' diye sorulsa 'Evet' yanıtını vereceğini söyledi.

Bu konuşmanın ardından hayatında hiç almadığı kadar mesaj aldığını belirten sunucu Ayşenur Arslan seyircilerin tepki gösterdiğini belirtti ancak Kuyaş'a 'bu tartışmanın faydalı olduğunu' söyleyerek destek çıktı.

1 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları1 Eylül 2023 Resmi Gazete kararlarıResmi Gazete
# halk tv # ayşenur aslan # İstiklal Marşı # milli bayramlar
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