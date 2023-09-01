Halk TV yine skandala sahne oldu! İstiklal Marşı ve milli bayramlar hedef alındı

Halk TV yine bir skandala sahne oldu.

Halk Tv'ye konuk olan Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Kuyaş, kutladığımız bayramları ve İstiklal Marşı’nı açık açık hedef aldı.

İnsanların 30 Ağustos kutlamalarından sıkıldığını söyleyen Kuyaş, "Bayrak töreni, İstiklal Marşı bilmem ne. Yüz yıl sonra hala bunu kutlamak..." sözleriyle milli bayramı ve istiklal marşını aşağıladı.

Kuyaş, kendisine 'Sizi sıkıyor mu?' diye sorulsa 'Evet' yanıtını vereceğini söyledi.

Bu konuşmanın ardından hayatında hiç almadığı kadar mesaj aldığını belirten sunucu Ayşenur Arslan seyircilerin tepki gösterdiğini belirtti ancak Kuyaş'a 'bu tartışmanın faydalı olduğunu' söyleyerek destek çıktı.