İşte 2023 yılının en iyi 10 dizisi

2023 yılı diziler açısından heyecanlı geçti. Sinema veri tabanı IMDB'ye göre en iyi diziler listelendi. HBO yapımı Last Of Us zirvede olurken, en iyi 10 dizi belli oldu.

2023 YILININ EN İYİ 10 DİZİSİ

1. THE LAST OF US

HBO yapımı dizi bu yıl birçok dalda Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi. Zombi distopyasında geçen dizi, zombi ısırığından etkilenmeyen Ellie ve onu korumaya söz veren Joel'in hikayesini anlatıyor.

2. FARZİ

Dizide parlak bir sanatçı olan Sunny, sahte kağıt para basmayı başarır ve olaylar içinden çıkılmaz bir hale gelir.

3. JÜRİ GÖREVİ

Belgesel gibi çekilen bu komedi dizisinde, tüm davanın sahte olduğunun farkında olmayan bir jüri üyesi olan Ronald Gladden'ın hikayesi anlatılıyor.

4. BEEF

Steven Yeun ve Ali Wong'un başrolünde yer aldığı dizi, bir trafik kazası sonucu kavga eden Danny ile Amy'nin birbirlerine karşı giderek artan düşmanlıklarını konu alıyor.

5. CUNK ON EARTH

Uygarlık tarihinin izini süren belgeselde insanlığın geldiği nokta gözler önüne seriliyor.

6. SİLO

Rebecca Ferguson'ın başrolünü üstlendiği bilim kurgu türündeki dizi, dünyanın artık insanlar için yaşanamaz hâle geldiği karanlık bir gelecekte geçiyor.

7. DAİSY JONES & THE SİX

Riley Keough ve Sam Claflin başrollerinde yer aldığı dizi, 70'lerde bir rock grubunun yükselişini konu alıyor.

8. SHRİNKİNG

Jason Segel ve Harrison Ford'un rol aldığı dizide yas tutan bir terapist, danışanlarına tam olarak ne düşünüyorsa onu söylemeye başlar.

9. THE DİPLOMAT

Keri Russell'ın başrolünü üstlendiği politik drama, Kate Wyler'ın uluslararası bir krizin ortasında, uygun olmadığı yüksek profilli bir işe girmesini konu alıyor.

10. POKER FACE

Natasha Lyonne'un başrolde yer aldığı dizi, karşısındaki kişinin yalan söylediğini anlayabilen Charlie'yi konu alıyor.