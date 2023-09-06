İşte 2023 yılının en iyi 10 dizisi
2023 yılının en iyi dizileri izleyicilerin oylarıyla belirlendi. 2023 yılındaki diziler IMDb'de kullanıcı oylarıyla sıralandı. Listenin zirvesinde HBO yapımı Last Of Us oldu. İşte İşte 2023 yılının en iyi 10 dizisi.
2023 yılı diziler açısından heyecanlı geçti. Sinema veri tabanı IMDB'ye göre en iyi diziler listelendi. HBO yapımı Last Of Us zirvede olurken, en iyi 10 dizi belli oldu.
2023 YILININ EN İYİ 10 DİZİSİ
1. THE LAST OF US
HBO yapımı dizi bu yıl birçok dalda Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi. Zombi distopyasında geçen dizi, zombi ısırığından etkilenmeyen Ellie ve onu korumaya söz veren Joel'in hikayesini anlatıyor.
2. FARZİ
Dizide parlak bir sanatçı olan Sunny, sahte kağıt para basmayı başarır ve olaylar içinden çıkılmaz bir hale gelir.
3. JÜRİ GÖREVİ
Belgesel gibi çekilen bu komedi dizisinde, tüm davanın sahte olduğunun farkında olmayan bir jüri üyesi olan Ronald Gladden'ın hikayesi anlatılıyor.
4. BEEF
Steven Yeun ve Ali Wong'un başrolünde yer aldığı dizi, bir trafik kazası sonucu kavga eden Danny ile Amy'nin birbirlerine karşı giderek artan düşmanlıklarını konu alıyor.
5. CUNK ON EARTH
Uygarlık tarihinin izini süren belgeselde insanlığın geldiği nokta gözler önüne seriliyor.
6. SİLO
Rebecca Ferguson'ın başrolünü üstlendiği bilim kurgu türündeki dizi, dünyanın artık insanlar için yaşanamaz hâle geldiği karanlık bir gelecekte geçiyor.
7. DAİSY JONES & THE SİX
Riley Keough ve Sam Claflin başrollerinde yer aldığı dizi, 70'lerde bir rock grubunun yükselişini konu alıyor.
8. SHRİNKİNG
Jason Segel ve Harrison Ford'un rol aldığı dizide yas tutan bir terapist, danışanlarına tam olarak ne düşünüyorsa onu söylemeye başlar.
9. THE DİPLOMAT
Keri Russell'ın başrolünü üstlendiği politik drama, Kate Wyler'ın uluslararası bir krizin ortasında, uygun olmadığı yüksek profilli bir işe girmesini konu alıyor.
10. POKER FACE
Natasha Lyonne'un başrolde yer aldığı dizi, karşısındaki kişinin yalan söylediğini anlayabilen Charlie'yi konu alıyor.