Doomsday: Last Survivors ile zombilerle mücadele etmeye hazır mısın?

Doomsday: Last Survivors gerçek zamanlı bir strateji ve çok oyunculu, rekabetçi unsurlar içeren bir zombi hayatta kalma strateji oyunudur. Zombilerin dünyayı ele geçirdiği yakın gelecekte hayatta kalanlar kendi hayatları ve insanlığın geleceği için savaşmak zorunda kalacak. Komutan olarak göreviniz, hayatta kalan yoldaşlarınıza bir barınak inşa etmelerinde yardımcı olmak, sisle kaplı alanları keşfetmek ve rakip gruplara ve zombilere karşı savaşmak! Zombi, strateji ve hayatta kalma oyunlarını seviyor musun? O halde sende aramıza katıl!

DOOMSDAY: LAST SURVİVORS'DA SENİ NELER BEKLİYOR?

Yeni Kule Savunma Oynanışı: Farklı becerilere sahip hayatta kalanlar, virüslülerle dolu bu ıssız dünyayı keşfetmenizde size katılacak. Dikkatli olun, en iyi kahraman dizisini oluşturun ve zombi istilasına dayanacak bir sığınak inşa edin!

En Güçlünün Hayatta Kalması: Barınağınızdaki askerlere ve sivillere liderlik edin! Kıyamette hayatta kalmak için zombilerin kökünü kazımak için derinlere inin ve kendi kaynaklarınızı toplamak için diğer Barınaklara baskın yapın. İttifaklar kurun ve müttefiklerinizin yardımıyla rakiplerinize karşı savaş açın.

Gerçekçi Bir Kıyamet Deneyimi: Barınaklara yakından bakmak ve uydu görüntüleri arasında kesintisiz geçişler sağlamak için kullanışlı yakınlaştırma kontrollerine sahip gerçekçi bir küresel arazi sistemi. Korkunç zombilerle dolu, kıyametin eşiğinde bir dünya.

Stratejik Savaş: Elinizdeki her şeyi kullanarak kıyametten sağ çıkın. Hem rakiplerinizi hem de zombi ordularını yenmek için farklı birim türlerini eğitin ve Kahraman yeteneklerini kullanarak çeşitli savaş stratejileri oluşturun.

Benzersiz Kahramanlar: Hayatın farklı kesimlerinden bireyleri temsil eden gerçekçi ve büyüleyici kahraman tasarımları. Birimlerinize liderlik etmek ve Barınağınızı savunmak için yetenekli Kahramanları görevlendirin!

EK OLARAK PC'DEN OYNAYABİLİRSİNİZ!

Evet yanlış duymadınız. Bluestacks kullanarak bu oyunu PC'niz üzerinden oynayabilir ve zombilerle mücadeleye vakit kaybetmeden dahil olabilirsiniz. Her daim yanınızda yandaşlarınız, elinizde baltanız ve aklınızda zaferle oyuna PC'niz üzerinden dev ekranda rahat rahat giriş yapın! Doomsday: Last Survivors'ı hemen indirin! Ayrıca arkadaşlarınızı birlikte oynamaya davet etmeyi unutmayın!