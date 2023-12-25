Kahraman Şehitlere Hakaret! Ekşi Sözlük Yeniden Kapatıldı

Ekşi Sözlük'te şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Şehit düşen askerlerimiz ve şehit babasına yönelik hakaret dolu paylaşımların ardından Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.

Kahraman Şehitlere Hakaret! Ekşi Sözlük Yeniden Kapatıldı
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"Ekşisözlük" isimli sosyal medya platformunda, TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik olumsuz nitelikte, TCK'nın 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" ve diğer suç unsurlarını içeren yorum ve paylaşımlara ilişkin Başsavcılık tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Şehitlere Hakaret

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" şeklinde paylaşım yaptı.

 Şehit babasının paylaşımına hakaretler savuran bazı kullanıcılar yine şehitlerimize yönelik, "Sanki söyleyecek başka sözü var. Acılıymış, yastaymış... Ne diyebilir ki, ektiğimi biçiyorum mu diyecekti.", "Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden.", "Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler." gibi ifadeler kulladı.

Yapılan yorumlar kısa sürede büyük tepki toplarken başsavcılık harekete geçti.

Bakan Tunç Açıkladı

Ekşisözlük'te şehitlerimiz aleyhine paylaşım yapan kişilere yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

 Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları ifade etti:

- Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir.
# ekşi sözlük # çatışma şehit
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