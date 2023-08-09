Kim Milyoner Olmak İster programında 100bin TL'lik soruda Atasözü! Yarışmacı soruyu kafadan attı

ATV'nin ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik Atasözü sorusunda sempatik yarışmacı izleyenleri güldürmeyi başardı. Soruyu bilmediği halde kafadan attı ve elendi. İşte o soru ve detaylar...

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 100 BİN TL'LİK ATASÖZÜ SORUSU!



İşte o soru ve şıklar...

Soru sorulduktan sonra joker hakları olduğu halde kullanmayan yarışmacı bilmediği soruyu yorumladı ve aklına uygun olanı işaretledi.

Cevap yanlış çıktı fakat yarışmacının enerjisi o kadar yüksekti ki hiç üzülmediğini belirtti ayrıca ''bu atasözü bana 70 bin TL'ye patladı '' diyerek izleyicileri güldürecek şakalar yaptı.

Yarışmacı ayrılmadan önce güzel dileklerde bulundu ve rahatlığını korudu. İşte elenen yarışmacının son sözleri ;

'' Hepinize sağlıklı sıhhatli nice güzel günler dilerim, çok memnun oldum çok keyifli geçti. İyi olun mutlu olun sağlıklı olun tek istediğim bu... Keyifli günler diliyorum.'' ifadelerine yer verdi.

Yarışmacı 30 bin TL'lik ödülü alarak ayrıldı. Enerjisi yüksek yarışmacı şakasını da yapmadan duramadı. Çeki almadan gitmek üzereyken Kenan Bey'in ''Çeki almadan mı gideceksiniz?'' demesi üzerine '' Aramızda 30 bin TL'nin lafı mı olur Kenan Bey '' diyerek izleyicileri kahkahaya boğarak yarışmaya veda etti.