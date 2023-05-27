Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 144. bölüm izle YouTube

Yayınlandığı dönem izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen “Kısmetse Olur” yarışma programı yeni format ve yeni isimlerle ekranlara döndü. Programı izlemek isteyenler için Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 144. bölüm izle linki haberimizde...

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sunuculuğunu, deneyimli isim Öykü Serter yapıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı bulunuyor.

9 kadın 9 erkek yarışmacının yer aldığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, 27 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30'da yayınlanan 144. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Kadın yarışmacılar: Sibel, Büşra, Cansel, Elif, Şeyda, Tuğçe, Tuba, Yaren, Buse

Erkek yarışmacılar: Ahmet, Bilek, Kerem, Ozan, Burak, Oğulcan, Sedat, M. Burak, Çağrı

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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının nasıl ve nereden izleneceği araştırılıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü YouTube kanalı üzerinden izleyicilerle buluşuyor.

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ 144. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ