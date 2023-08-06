Siyah Kuğu dizisi ne zaman başlayacak ? Proje iptal mi edildi?

Onur Tan'ın yapımcılığını üstleneceği Siyah Kuğu büyük bir merakla bekleniyor. Aybüke Pusat başrol teklifini kabul etti mi? Dizinin konusu nedir ? Dizinin kanalı, yayın tarihi ve oyuncu kadrosu gibi detaylar hakkında bilgiler ve yüksek reyting hedefiyle dikkat çeken Siyah Kuğu dizisi hakkında merak edilen detaylar neler? Dizi iptal mi edildi ? İşte sosyal medyada dolaşan bu tarz sorular hakkında bilgilerin yer aldığı haberimiz...

ONUR TAN YENİ DİZİ PROJESİNE BAŞLIYOR

Yapımcı Onur Tan, dikkat çekecek yeni bir dizi projesi üzerinde çalışmalara başladı.

AYBÜKE PUSAT'A BAŞROL TEKLİFİ

Dizinin başrolü için ilk teklif, başarılı oyuncu Aybüke Pusat'a götürüldü. Oyuncunun teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu.

SIRA DIŞI HİKAYE: EN YAKIN ARKADAŞININ BABASIYLA EVLENEN GENÇ KADIN

Dizinin konusu, en yakın arkadaşının babasıyla evlenen genç bir kadının hayatını merkezine alacak. Eşine alışılmadık bir durumuyla farklı bir hikaye anlatılacak.

YÜKSEK REYTİNG HEDEFİ

"Siyah Kuğu" dizisi, yüksek reytingler elde etmeyi hedefleyerek ekranda uzun süre kalma planları yapıyor. Sıra dışı hikayesi ve etkileyici karakterleriyle izleyicilere unutulmaz bir dizi deneyimi sunmayı amaçlıyor.

HANGİ KANALDA OLACAK? NE ZAMAN BAŞLAYACAK? OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin kanalı, yayın tarihi ve oyuncu kadrosu gibi detaylar henüz netleşmedi. İzleyiciler, gelecek süreçte duyurulacak bilgileri merakla bekliyor. Resmi açıklama yapıldığı zaman detaylar haberimize eklenecektir.

SİYAH KUĞU DİZİSİ İPTAL Mİ EDİLDİ

Geçen sezon 'O Kız' dizisiyle seyirciyle buluşan Erkan Petekkaya'nın yeni projesi Onur Tan'ın yazıp yöneteceği 'Siyah Kuğu' dizisi olacaktı. Ancak bir gelişme oldu. Senarist Başak Angigün ile yapımcı Seyfi Şahin arasında anlaşmazlık çıktığı sebebiyle proje aniden iptal edildiği söyleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!