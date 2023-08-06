Yargı dizisi ne zaman başlıyor? Ilgaz yeni sezonda olacak mı?

Yargı dizisinin geleceği hakkında dolaşan söylentiler ve beklenmedik bir karar, izleyicileri heyecanlandırırken, dizinin 3. sezon onayını almasıyla birlikte merakla beklenen gelişmeler ve olaylar dizinin takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

YARGI DİZİSİ İÇİN FİNAL SÖYLENTİLERİ

Heyecanla takip edilen televizyon dizisi "Yargı," sevilen yapımlardan biri olmasına rağmen son sezonunda final yapacağına dair söylentilerle gündemdeydi.

MEHMET YILMAZ AKIN'IN AYRILIĞIYLA BÜYÜK ŞOK!

Savcı Pars karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Akın'ın diziden ayrılma kararı, dizinin hayran kitlesini şaşırttı ve dizinin geleceğiyle ilgili belirsizlik yarattı.

2. SEZONDA AYRILAN OYUNCULAR

Yargı dizisinde 2. sezonunda ayrılan oyuncular :

Yurdaer Okur (Turgut Ali)

Muttalip Müjdeci (Rafet Amir)

Şükran Ovalı (Derya Savcı)

YARGI, 3. SEZON ONAYINI ALDI!



Dizinin senaristi Sema Ergenekon'un muhteşem hikayesi ve başarılı senaryosu, reytinglerde beklenmedik bir yükselişe neden oldu ve dizi 3. sezon için onay aldı.

3. SEZON'DA BAŞROL OYUNCUSU OLMADAN DEVAM EDİLEBİLİR Mİ?

Dizinin devam edip etmeyeceği konusundaki belirsizlik, Ilgaz karakterinin ölmeden dizinin nasıl ilerleyebileceği konusunda hayranlar arasında tartışma yarattı.

ILGAZ'IN ÖLÜMÜ RÜYA MI YOKSA GERÇEK Mİ?

Sezon sonunda Ilgaz'ın 6 ay sonraki ölümünü gösteren sahne, izleyicilerin kafasında büyük bir soru işareti yarattı. Bu sahnenin gerçek mi yoksa bir rüya mı olduğu merak konusu.

YARGI 3. SEZONUYLA YENİDEN EKRANLARDA!

Dizinin 3. sezon onayını almasıyla birlikte, hayranlar dizinin gelecek sezonundaki hikayesini merakla bekliyor.

GELECEK SEZONUN HİKAYESİ MERAKLA BEKLENİYOR

Dizi yapımcıları ve senaristler, gelecek sezonun hikayesi hakkında sessizliğini koruyor. Hayranlar, dizinin nasıl devam edeceği ve hikayenin nasıl şekilleneceği konusunda sabırsızlıkla bilgi bekliyor.

YARGI DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yargı'nın 3. sezonu bir değişiklik olmazsa 10 Eylül Pazar günü başlayacak.