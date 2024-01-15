Survivor All Star 2024 yarışmacı Seda ortalığı karıştırdı! Acun Ilıcalı'yı polisler gözaltına alındı iddiası

TV 8 ekranlarında yer alan Survivor All Star 2024 yarışması nefes kesti. Ancak programın ilk dokunulmazlığında ortalık karıştırdı. Seda Aktuğlu, Kolombiya havaalanında Acun Ilıcalı ve şirketinin başını yaktı.

SURVİVOR YARIŞMACISI SEDA ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Acun Ilıcalı, Seda Aktuğlu'nun Kolombiya ödülünden dönerken takımını zora soktuğu notu izleyicilerle paylaştı. Ilıcalı, Seda'nın babasına attığı mesajları da anlattı.

"ARARLARSA ASLA BEN MESAJ YOLLAMADIM"

Ilıcalı "Seda şöyle yazmışsın; baba, Begüm ve Damla bizi gördü" dedi. Seda şaşırdı ve babam yanımda değil ki 'biz' olsun şeklinde konuştu. Ilıcalı da dayanamayarak 'Müsade et o şaşkınlığı biz yaşayalım' ifadelerini kullandı. Seda'nın babasına 'prodüksiyondan ararlarsa ben asla mesaj yollamadım, asla' dediği de izleyiciyle paylaşıldı.

Kolombiya polisi iddialara göre Acun Ilıcalı ve ekibin hakkında arama ekibi çıkarttı. Diğer iddia ise polis Acun Ilıcalı, gözaltına alındı. Acun Ilıcalı, detayları diğer bölümlerde aktaracağını belirtti.

SEDA AKTUĞLU KİMDİR?

24 Nisan 1987 Almanya'da doğdu. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Aktuğlu, 2003 yılında Türkiye'ye döndü ve eğitimini Eskişehir'de sürdürdü. Marmara Üniversitesi'nde Almanca Öğretmenliği bölümünü kazanarak üniversite eğitimine başlamış ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi eğitimi almıştır.