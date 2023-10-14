Tiyatro Bilet Fiyatları Sosyal Medyayı Karıştırdı! Behzat Uygur Dayanamadı

Sosyal medyadan bir kullanıcı Behzat Uygur'un da yer aldığı tiyatronun biletini paylaşarak isyan etti. Bilet fiyatlarını yüksek bulan kullanıcıya ise Behzat Uygur'un cevabı gecikmedi.

Tiyatro Bilet Fiyatları Sosyal Medyayı Karıştırdı! Behzat Uygur Dayanamadı
Tiyatro Bilet Fiyatları Sosyal Medyayı Karıştırdı! Behzat Uygur Dayanamadı
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İlk olarak Türk Tiyatrosunun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenmiş olan Süt Kardeşler, bu kez oğulları Süheyl ve Behzat Uygur tarafından yeniden sahnelendirecek. Müzikal tanında yapılacak olan tiyatronun bilet fiyatları satışa sunuldu. Sosyal medyadan bir hayranı ise bilet fiyatlarını paylaşarak pahalılıktan şikayet etti. 

Tiyatro Bilet Fiyatları Sosyal Medyayı Karıştırdı!

Süt Kardeşler kostümleriyle, dekoruyla 1950’li yılları yansıtmayı hedefleyen tiyatroda dans ve müzik doruklara çıkacak. Başrollerinde ise Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler yer alacak. Sosyal medyada tiyatronun bilet fiyatı 493 TL olarak paylaşıldı.

Behzat Uygur

"Tiyatro bu kadar pahalı olmamalı…" notuyla paylaşım yapan kullanıcı Behzat Uygur'u etiketledi. Uygur ise dayanamadı ve sosyal medyadan cevap verdi. "Haklısın, Ne kadar olmalı?" dedi. Bunun üzerine ise diğer kullanıcılarda araya girdi. İşte o tartışmaya neden olan konuşmalar;

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