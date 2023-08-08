Üve Anne 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Serap evlenme teklifini kabul edecek mi ?

Ekranların beğenilen dizisi Üvey Anne 7. bölüm dün akşam yayınlandı. Son bölümde neler yaşandı ve Üvey Anne yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu ise merak edilenler arasında. Üvey Anne 7. bölüm izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

ÜVEY ANNE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Lansman gecesi, Serap ve Faruk arasındaki öpüşme anının yayınlanmasının ardından, Faruk telaşla Serap'ın yanına koşar. Ancak şirketin yangın haberi gelir gelmez, Faruk acilen oradan ayrılmak zorunda kalır. Serap'a hesap sorma fırsatı bulamadan, olayın şirketin yandığı haberine odaklanmak zorunda kalır.

Bu esnada Nisan ve Cem de oradadır, kimse henüz Serap ve Faruk'un yakınlaşmasını bilmez. Ancak Cem için, sevdiği kadının mesleğini ilerletmesine yardımcı olan, çok değer verdiği Faruk ile bu şekilde bağlantılı olduğunu öğrenmek, derin yaralar açar. Üstelik bu durumu gizli tutmak zorundadır. Faruk'un Serap'la hesaplaşma şansı kaçsa da, Cem kendisi bir yol bulup hesaplaşmayı düşünmektedir.

Evde, özellikle Nisan, babasından bir açıklama beklemektedir. Ancak sadece aile üyeleri değil, Gencer ailesi medyada da büyük bir ilgi odağı haline gelmiştir. Basın mensupları kapının önünde sıraya girerken, adı gibi kudretli olan Faruk'un yakın arkadaşı Kudret, onları uzaklaştırır. Yıllardır yurt dışında yaşayan Kudret, şirketin yangınını çıkaranları bulmak için Faruk'a yardım ederken, aynı zamanda kayıp olan Serap'ın izini de sürmeye karar verir.

ÜVEY ANNE 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI ? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın önümüzdeki birkaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yeni fragman geldiği zaman sizlere ileteceğiz. Takipte kalın!