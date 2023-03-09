Yılmaz Özdil'den Sözcü kararı

Sözcü TV'den istifa eden Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesinde devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. O soruyu Cem Küçük yanıtladı. Cem Küçük sosyal medya hesabından Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesinden istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi’nden istifa etti. — Cem Küçük (@cemkucuk55) March 9, 2023

SON YAZISININ BAŞLIĞI "BURAYA KADAR"

Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesinden istifa ettiğini duyuran bir diğer gazeteci Talat Atilla oldu. Talat Atilla, Yılmaz Özdil'in yarın son yazısını paylaşacağını belirtti. Atilla, Özdil'in son yazısının başlığının da "Buraya kadar!" olduğunu belirtti.

ÖZEL HABER...

Türkiye'nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil SÖZCÜ GAZETESİ'NDEN İSTİFA etti.

Yarin ki yazısının başlığı "Buraya kadar!" @yilmazsozcu Sözcü Tv'den de kısa süre önce istifa etmişti. pic.twitter.com/PvO04yYEyV — Talat Atilla (@TalatAtilla) March 9, 2023

YILMAZ ÖZDİL AÇIKLAMA YAPTI

Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabında konuyla ilgili açıklama yaptı. Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyurdu.