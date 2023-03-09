Yılmaz Özdil'den Sözcü kararı
Yılmaz Özdil, geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'den istifa etmişti. Özdil'in istifa etmesinin ardından Sözcü Gazetesi'nde devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. İşte Yılmaz Özdil'in Sözcü Gazetesi kararı...
Sözcü TV'den istifa eden Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesinde devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. O soruyu Cem Küçük yanıtladı. Cem Küçük sosyal medya hesabından Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesinden istifa ettiğini açıkladı.
Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi’nden istifa etti.— Cem Küçük (@cemkucuk55) March 9, 2023
SON YAZISININ BAŞLIĞI "BURAYA KADAR"
Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesinden istifa ettiğini duyuran bir diğer gazeteci Talat Atilla oldu. Talat Atilla, Yılmaz Özdil'in yarın son yazısını paylaşacağını belirtti. Atilla, Özdil'in son yazısının başlığının da "Buraya kadar!" olduğunu belirtti.
ÖZEL HABER...— Talat Atilla (@TalatAtilla) March 9, 2023
Türkiye'nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil SÖZCÜ GAZETESİ'NDEN İSTİFA etti.
Yarin ki yazısının başlığı "Buraya kadar!" @yilmazsozcu Sözcü Tv'den de kısa süre önce istifa etmişti. pic.twitter.com/PvO04yYEyV
YILMAZ ÖZDİL AÇIKLAMA YAPTI
Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabında konuyla ilgili açıklama yaptı. Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyurdu.
Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın.— Yılmaz ÖZDİL (@yilmazsozcu) March 9, 2023