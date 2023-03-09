Yılmaz Özdil'den Sözcü kararı

Yılmaz Özdil, geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'den istifa etmişti. Özdil'in istifa etmesinin ardından Sözcü Gazetesi'nde devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. İşte Yılmaz Özdil'in Sözcü Gazetesi kararı...

Yılmaz Özdil'den Sözcü kararı
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Sözcü TV'den istifa eden Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesinde devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. O soruyu Cem Küçük yanıtladı. Cem Küçük sosyal medya hesabından Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesinden istifa ettiğini açıkladı.

SON YAZISININ BAŞLIĞI "BURAYA KADAR"

Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesinden istifa ettiğini duyuran bir diğer gazeteci Talat Atilla oldu. Talat Atilla, Yılmaz Özdil'in yarın son yazısını paylaşacağını belirtti. Atilla, Özdil'in son yazısının başlığının da "Buraya kadar!" olduğunu belirtti. 

YILMAZ ÖZDİL AÇIKLAMA YAPTI

Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabında konuyla ilgili açıklama yaptı. Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyurdu.

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