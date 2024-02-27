Youtube'a neden video yüklenmiyor?

Youtube kanalları sabah saatlerinden bu yana, videolarını yüklemekte sorun yaşıyor. Yaşanan sorunun kaynağı tam olarak çözülemese de Youtube, video yüklemek isteyen kullanıcılarına açıklama yaptı. Youtube müşteri hizmetleri genel bir sorun yaşandığını belirterek kullanıcılarına şu mesajı gönderdi:

- Konu ile ilgili genel bir sorun yaşanmaktadır. Video yükleme ile ilgili bir sorunuzun olduğunu ve bu konunun sizin için olan önemini anlıyorum. Bu konuda size en iyi şekilde destek vereceğimden şüpheniz olmasın. Şu anda genel bir sorun yaşanmakta. Bu durum için üzgünüz. Sorunu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz.