Bir yılda kaç kandil var? 1 yılda kaç kandil oluyor?

Bir yılda kaç kandil var çokça merak ediliyor. Müslümanların tövbeler ederek bağışlanma diledikleri kandil geceleri dini olarak büyük öneme sahiptir. Bu özel günü dolu dolu kutlayan kişiler bir sonraki kandilin ne zaman olacağını merak ediyorlar. Sizler için 1 yılda kaç kandil var detaylı araştırdık!

YILDA KAÇ KANDİL VAR? 1 YILDA KAÇ KANDİL OLUYOR?

1 yılda kaç kandil olduğu ile ilgili yoğun bir merak var. Osmanlı Padişahı 2. Selim döneminde başlayan kandil geleneği her yıl Müslümanlar tarafından yoğun bir şekilde kutlanıyor. O dönemde minareler ve camiler kandillerle süslenip aydınlatıldığı için o gecelere Kandil denmeye başlanmış.

O dönemden günümüze kadar geçen süreçte vazgeçilmez bir gelenek haline gelen Kandil geceleri 1 yılda kaç tanedir inceleyelim. İşte yılda kaç kandil var ve isimleri nelerdir aşağıdan bakabilirsiniz:

MEVLİD KANDİLİ

REGAİP KANDİLİ

MİRAÇ KANDİLİ

BERAAT KANDİLİ

KADİR GECESİ

Bir yılda kaç Kandil var sorusunun cevabı 5'tir. Yılda 5 kez kutlanan kandil gecelerinin hepsinin ayrı bir anlam ve önemi bulunmaktadır.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Rebiülevvel ayının 11'inden 12'sine kadar olan geceye denk gelen Mevlid Gecesi Peygamber Efendimiz'in dünyaya lütufta bulunduğu gecedir, yani Peygamberimizin doğum günüdür. Bu tarih Miladi takvimine göre 571 yılının Nisan ayına denk gelmektedir.

Efendimizin ve peygamberimizin doğumunun kutlandığı bu mübarek geceye "Mevlid Kandili" adı verilmektedir. Mevlid Kandili bu nedenle çok önemlidir ve her zaman kutlanır.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Mirac gecesi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in Allah'ın daveti ve kudretiyle göklere ve ötelere eşsiz bir yolculuğa çıktığı gecedir. Kısaca Peygamberimizin göğe yükseldiği gecedir.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaib Gecesi, Peygamberimizin mübarek nurunun Hz. Abdullah'tan Hz. Âmine intikal ettiği gecedir. Yani Hz. Amine'nin Peygamber Efendimiz'e (sav) hamile kaldığı gece.

BERAAT KANDİLİ NEDİR?

Berat, arınma, borçtan kurtulma, arınma anlamına gelir. Tarihi ay takvimine göre değişir. Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in tamamının yeryüzüne indirildiği gecedir. Allah'ın kullarını daha çok affettiği, kapılarını ardına kadar açtığı, yapılan ibadetlerin sevaplarının daha da arttığına inanılan bir gece olarak kabul edilir.

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir Gecesi, dinimizde Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed (sav)'e ilk indirildiği gece olarak kabul edilir. Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. günü kutlanan gecedir.

KANDİL GECESİNDE HANGİ SURELER OKUNUR?

Bu gece mağfiret ve mağfiret gecesidir. Duaların kabul olduğu, Yüce Allah'ın bol rahmet ve mağfiretinin tecelli ettiği özel bir gecedir. Bağışlanma dileyenlere, bağışlanmalarının müjdelendiği bir gecedir.

Berat gecesi, bağışlanma dileme, arınma, dua ederek elleri kaldırma ve bağışlanma âlemine girmek için doğrudan Rabbimize yönelme zamanıdır. Bu gecede Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği şu duanın okunması şiddetle tavsiye edilir. Özellikle Mevlid Kandilinde 3 Yasin-i Şerif okunması tavsiye edilir.

KANDİLDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini açıdan herhangi bir sakıncası bulunmayan bu hareket, Allah katında mükafatı ve takdiri hak eden bir hareket olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca dini kaynaklarda bu gecede oruç tutulmasına ilişkin spesifik bir bilgi bulunmamaktadır. Peygamberimizin doğum gününde oruç tutarsanız ve çevrenizdekileri de oruç tutmaya teşvik ederseniz büyük sevaplar alırsınız. Kandil gecesinde oruç tutmak, bol bol dua etmek, Hz. Peygamber'in hayatını okumak tavsiye edilir.