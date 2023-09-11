Kenan İmirzalıoğlu bölüm başına ne kadar para kazanıyor? Kim Milyoner Olmak İster maaşı ne kadar?

Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı! Tüm Türkiye'nin gözleri ekranlardaydı. Bu sebeple birçok kişi Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başına ne kadar para kazandığını merak etmeye başladı! İşte bölüm başına kazançları şu şekilde!

KENAN İMİRZALIOĞLU BÖLÜM BAŞINA NE KADAR KAZANIYOR?

Yıllardır Kim Milyoner Olmak İster ekranlarında sunuculuk yapan ünlü sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun takipçileri hakkında birçok şeyi merak ediyorlar. Kiminle evli? Kaç çocuğu var? Oyunculuğu bıraktı mı? gibi soruların cevabını bekleyenler için harika bir yazı zaten hazırlamıştık. Ayrıca bir diğer merak edilen soru ise Kenan İmirzalıoğlu bölüm başına ne kadar kazanıyor sorusu. Sizler için detaylı bir araştırma yaptık ve İmirzalıoğlu'nun maaşını bulduk! İşte o rakamı görünce şok olacaksınız! İmirzalıoğlu'nun maaşı ne kadar gelin görelim!

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN MAAŞI DUDAK UÇUKLATTI!

Kenan İmirzalıoğlu'nun maaşı ile ilgili farklı söylentiler mevcut. Bazı söylentilere göre İmirzalıoğlu'na bölüm başına 250Bin TL teklif edildiği söyleniyor. Farklı kaynaklara göre ise Kenan bölüm başına 80Bin TL alıyor. Aldığı maaş konusunda kendisinin veya farklı bir kuruluşun net bir açıklaması yok.

Ancak söylentilere göre bölüm başına kazancı bu değerler arasında değişiyor. Bu tarz konularda net bir açıklama yapmak zaten doğru olmaz ancak söylentiler genelde doğru rakama çok yaklaşırlar. Ayrıca daha önce oynadığı dizilerden de iyi paralar kazanan ünlü oyuncu ve sunucu kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor!

İMİRZALIOĞLU OYUNCULUĞU BIRAKTI MI?

Kenan İmirzalıoğlu'nun takipçileri uzun süredir onun oyunculuğu bırakıp sunuculuğa devam etmesi için baskı uyguluyorlar. Sosyal medyada gündeme sunucu olması için çağrı yapan hayranları elde ettiği sonucu sanırım başardı! İmirzalıoğlu çocukları olduktan sonra çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla oyunculuğa ara verdiğini duyurdu. Çocuklarıyla vakit geçirmek istediğini ve bunun onu mutlu ettiğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu hayranlarının istediğini gerçekleştirmiş oldu. Şu anda Kim Milyoner Olmak İster programında sunuculuk yapan Kenan hakkında hazırlamış olduğumuz habere aşağıdan ulaşabilirsiniz.