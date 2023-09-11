Kenan İmirzalıoğlu kiminle evli? Oyunculuğu bıraktı mı?

Kenan İmirzalıoğlu kiminle evli ve oyunculuğu bıraktı mı konusunda merakla haberler bekleniyor. Ünlü sunucu ve başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun takipçileri oyunculuğu bırakıp sunuculuğa devam etmesi için Kenan'a tweetler atıyorlar. Kenan İmırzalioğlu oyunculuğu bıraktı mı neler oldu hep birlikte inceleyelim!

KENAN İMİRZALİOĞLU KİMİNLE EVLİ? OYUNCULUĞU BIRAKTI MI?

Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında Sinem Kobal ile evlendi. Sinem Kobal kimdir inceleyelim! Sinem Kobal 14 Ağustos 1987'de mühendis bir baba ile ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Okula başlamadan önce bale dersleri almaya başladı ve 1991-1999 yılları arasında sekiz yıl boyunca bale eğitimine devam etti. 2001 yılında İstek Vakfı Özel Acıbadem Lisesi'nden mezun olan Kobal, eğitim hayatı boyunca basketbol, ​​voleybol ve step sporlarıyla aktif olarak sporla ilgilendi.

Ortaokul yıllarında okulun basketbol takımıyla İstanbul şampiyonluğunu elde etti. Oyunculuk kariyerine başladıktan sonra bile spora bağlı kaldı ve aikido yapmaya devam etti. Sinem Kobal'ın 13 yaşında Dormen Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk kariyeri, kadrosuna katıldığı "Dadı" dizisindeki rolüyle profesyonel bir boyut kazandı. 2000-2003 yılları arasında yayınlanan Dadı'da Sinem Kobal'ın yanı sıra Kenan Işık, Haldun Dormen, Gülben Ergen gibi başarılı oyuncular da yer aldı. "Selena" dizisi Kobal'a Jetix Çocuk Ödülleri'nde En Sevilen Türk Kadın Oyuncu unvanını kazandırdı.

Dadı'nın ardından oyunculuğa bir süre ara veren Kobal, Uygur Tiyatrosu'nda tiyatro yapımlarında yer aldı. Liseden mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Bölümü'ne kaydoldu ve programdan başarıyla mezun oldu. 2003 yılında "Hürrem Sultan" dizisinde, 2004 yılında ise "Lise Defteri" dizisinde rol aldı. Aynı yıl sinemalarda gösterime giren gençlik-gerilim filmi "Okul" ile sinemaya adım attı.

KENAN İMİRZALIOĞLU OYUNCULUĞU BIRAKTI MI?

Kenan İmirzalıoğlu'nun takipçileri yıllardır onun oyunculuğu bırakması için baskı uyguluyor. İmirzalıoğlu yakın zamanda bir açıklama yaptı ve oyunculuğa ara verdiğini ve sunuculuğa devam edeceğini duyurdu. Konuya ilişkin Kenan'ın açıklaması ise şu şekilde: