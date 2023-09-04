Melissa Vargas dini inancı nedir? Vargass müslüman mı?

Melissa Vargas dini inancı nedir çok merak edilmeye başlandı. Türkiye Voleybol A milli takımının parlayan yıldızlarından olan Melissa Vargas maçlarda izleyicilerin gözdesi olmaya başladı. Vargas'ın hayatı ve Voleybol kariyeri yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Gelin Meliss Vargas'ın hayatını inceleyelim!

MELİSSA VARGAS DİNİ İNANCI NEDİR? MÜSLÜMAN MI OLDU?

Melissa Vargas veya tam adı Melissa Teressa Vargas Abreu (16 Ekim 1999, Cienfuegos'ta doğdu), Türkiye milli kadın voleybol takımı ve Fenerbahce kadın voleybol takımında oynayan Küba-Türk voleybolcudur. İtalya'da düzenlenen 2014 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Küba kadın milli voleybol takımını temsil etti ve 2023 yılında Türk kadın milli voleybol takımına katıldı. 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İsveç ile oynadığı maçta servis hızı rekorunu kırdı. 112 km/saat servis hızıyla Tijana Boskovic'in önceki rekoru olan 111,4 km/saat'i geride bıraktı.

F.Bahçe ekibi, Vargas'ın Türk vatandaşı olduğunu Nisan 2021'de şöyle açıklamıştı: "Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Kübalı oyuncumuz Melissa Teresa Vargas Abreu'ya Türk vatandaşlığı almak için yaptığı başvuru kabul edildi ve Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Melissa Vargas'a Türk Kimlik Kartını takdim etti."

MELİSSA VARGAS'IN HAYATI ÖRNEK ALINACAK!

Babası hentbolcu olan Vargas, 6 yaşında sokaklarda voleybol oynamaya başladı ve 8 yaşında okul takımına katıldı. Okul takımındaki başarısı onun "Küba'nın geleceği" olarak görülmesine neden oldu. Vargas, 12 yaşından itibaren Cienfuegos takımıyla antrenmana başladı ve aynı zamanda Küba'nın genç milli voleybol takımlarında da forma giydi. 2016 yılında Çek Cumhuriyeti'nde bir sezon forma giyen oyuncu, omuz sakatlığı nedeniyle ülkesine dönerek tedavi gördü. Ülkesindeki tedavi tesislerinden memnun olmayan ve onları eleştiren oyuncu, 2017 yılından itibaren disiplin nedeniyle milli takımdan uzaklaştırıldı ve bu uzaklaştırma 4 yıl sürdü. Sonuç olarak, İsviçre'de sığınma statüsü arayarak kendi isteğiyle bir İsviçre takımına transfer oldu. Burada bir sezon oynadıktan sonra 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 9 Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu ve kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TC kimlik kartı takdim edildi. Adını Melissa'dan Melisa'ya değiştirdi. 2022-2023 sezonunda Çin Ligi'nde Tianjin forması giydikten sonra Fenerbahçe'ye döndü.