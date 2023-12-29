Selatin Camileri hangileri? Selatin Camileri Ne Demek, Nedir? İstanbul'daki Selatin Camileri

Osmanlı döneminin hükümdarları tarafından yaptırılan ve Selatin Camileri olarak bilinen camiler merak konusu. Peki neden Selatin Camii adı? İşte yanıtı...

Selatin Camileri hangileri? Selatin Camileri Ne Demek, Nedir? İstanbul'daki Selatin Camileri
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İstanbul, tarih boyunca birçok medeniyete başkentliği yapmış ve kültür mirasını yaşatmıştır. Yaşattığı kültür miraslarından en önemlisi ve hala günümüzde kullanılanlar ise Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalmıştır.

Selatin camilerini, Osmanlı hükümdarları ve anneleri tarafından yaptırılmıştır. Bu camiler Edirne'den Şam'a kadar uzanıyor ancak en çok selatin cami İstanbul'da bulunmaktadır. 

Selatin Camileri Neden Yapıldı?

Bunun temel iki sebebi bulunmakta; padişahın önemli bir askeri zafer kazanması ya da önemli bir ganimet elde etmesi şartıyla inşa edilebiliyordu. Aynı zamanda selatin camileri, devlet kasasından değil hükümdarın kendi ganimetinden yaptırılıyordu. 

Sefer dönüşünce inşa edilen selatin cami geleneği Sultan 1. Ahmet döneminde bozuldu. 

Selatin Camileri hangileri? Selatin Camileri Ne Demek, Nedir? İstanbul'daki Selatin Camileri - Resim : 1

Selatin camileri oldukça gösterişli ve ince işçilikte tasarlanmıştır. Külliyelerden oluşan caminin içinde anlar, hamamlar, medrese, imarethaneler, çeşmeler, muvakkithaneler ve hünkar mahfili de yer alıyordu.

Selatin Cami Adı Nereden Geliyor?

Selatin Cami, Sultan kelimesinin çoğulu olan Selatin, Sultanlar demektir. Osmanlı imparatorluğu döneminde sultanların yaptırdığı camilere denmektedir.

İstanbul'daki Selatin Camileri

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri "Süleymaniye"

Eyüp Sultan Camisi

Fatih Camisi

Mihrimah Sultan Camisi

Pertevniyal Valide Sultan Cami

Selatin Camileri hangileri? Selatin Camileri Ne Demek, Nedir? İstanbul'daki Selatin Camileri - Resim : 2

# İstanbul
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