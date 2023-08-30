SPK Mevzuatı nedir? SPK Mevzuatı ne işe yarar?

SPK Mevzuatı nedir sorusu Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı'nın ne olduğunu sorar. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye'deki sermaye piyasasının düzenlenmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu tüzel kişiliğidir. SPK'nın görevleri arasında sermaye piyasalarının etkin, şeffaf ve adil işleyişini sağlamak, yatırımcıların haklarını korumak, sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi ve alım satımını düzenlemek gibi konular yer almaktadır. Gelin SPK Mevzuatını inceleyelim!

SPK MEVZUATI NEDİR? SPK MEVZUATI NE İŞE YARAR?

SPK mevzuatı, sermaye piyasasının işleyişine ilişkin kuralları ve düzenlemeleri içerir. Bu mevzuat, sermaye piyasası faaliyetlerinin nasıl yapılacağını, hangi koşullar altında gerçekleşebileceğini, yatırımcıların haklarını ve güvenliğini nasıl koruyacağını, sermaye piyasası araçlarının ihraç ve alım-satım süreçlerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur. SPK mevzuatı çeşitli yönetmelikler, tebliğler, genelgeler ve kararlar şeklinde ortaya konulur.

Sermaye piyasası aktörleri, yatırımcılar ve diğer ilgili taraflar, SPK mevzuatına uygun şekilde faaliyet göstermek zorundadır. Bu mevzuat, sermaye piyasasının istikrarını sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmayı amaçlar. Bu mevzuata uymayan yatırımcılar yüksek oranlarda cezalar yer veya hapse atılır. Mevzuat sürekli olarak güncellenebileceği için en güncel bilgilere ulaşmak için resmi SPK kaynaklarını takip etmek önemlidir.

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU

6362 sayılı sermaye piyasası kanunu SPK mevzuatı içinde en popüler olanıdır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Türkiye'de sermaye piyasalarını düzenleyen temel yasal düzenlemelerden biridir. Bu kanun, 6 Aralık 2012 tarihinde kabul edilmiş ve yayımlanmıştır. Sermaye piyasasının işleyişini düzenlemek, yatırımcıların haklarını korumak, sermaye piyasası araçlarının ihracını ve alım-satımını düzenlemek, şeffaf ve adil bir ortam sağlamak gibi amaçları taşır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu sermaye piyasası araçları, sermaye piyasası faaliyetleri, ihraççıların ve aracı kurumların yükümlülükleri, yatırımcı hakları, içsel bilgi açıklama yükümlülükleri, yatırımcı tazminat fonu gibi birçok konuyu kapsayan geniş bir yasal düzenlemeyi içerir.

SPK MEVZUATI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

SPK Mevzuatı yasal güncellemelere göre değişim göstermektedir. Bu sebeple SPK'nın güncel mevzuatını Sermaye Piyasası Kurulu'nun resmi websitesi üzerinden mevzuatlar bölümüne tıklayarak takip etmenizi öneririz.