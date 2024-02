Taş Kağıt Makas Hipertimezi nedir? Nasıl bir hastalıktır?

Taş Kağıt Makas Hipertimezi nedir vatandaşlar tarafından çok fazla merak ediliyor. Sebebi ise Kanal D ekranlarının yeni dizisi olan Taş Kağıt Makas'ta bu hastalığın yer alması. Hipertimezi olarak adlandırılan unutmama hastalığı dizinin popüler olmasıyla merak edilmeye başladı.

Taş Kağıt Makas Hipertimezi nedir? Unutmama hastalığı zararlı mı?

Yaşadığınız her olayın belleğinize yani beyninize kazındığını düşünebiliyor musunuz? İyi ve kötü olayların tamamı ve asla unutmayacaksınız. Her detayıyla her şeyi hatırlayacaksınız. Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas'ın öne çıkardığı hipertimezi yani unutamama, tıp literatüründe belgelenen en ilginç rahatsızlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Bu duruma sahip bireyler tıpkı dizide oyuncu Ekin Koç'un canlandırdığı 'Umut' karakteri gibi geçmiş olay ve deneyimleri normal bireylere göre çok daha fazla hatırlama sorunu çekiyorlar. Dünya çapında sadece 20 ila 30 kişide görülen Hipertimezi hastalığı ile ilgili pek çok detay merak uyandırdı.

Yaşadığınız her olay film şeridi gibi aklınızdan geçiyor

Hipertimezi sendromu bireylerin geçmiş deneyimlerin ayrıntılarını yüzde yüze varan doğrulukla hatırlamasına neden olur. Bu bireylerin hayatları boyunca her ayrıntı bir film karesi gibi zihinlerine kazınır. İnsan psikolojisinin ilgi çekici sorunlarından biri olan bu bozukluk, nöroloji ve psikolojinin ortak incelemesine dayanmaktadır.

Hipertimezi hastalığı Umut karakterinde can buldu

Kanal D'de geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Taş Kağıt Makas' dizisinde Ekin Koç'un canlandırdığı Umut karakteri Hipertimezi sendromunun özelliklerini taşıyan bir birey olarak karşımıza çıkıyor. Hayat hikayesi ve olağanüstü hafızasıyla bu karakter kişisel gelişimi ve nihai hedefiyle izleyicileri büyülüyor. Çevresini ve dünyayı farklı algılayan, hatta anılarıyla bilinmeyenleri aydınlatan Umut'un en büyük arzusu babasının masumiyetini kanıtlamaktır.