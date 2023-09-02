Çekme belgeli araç ne demek? Trafiğe çıkabilir mi?

ÇEKME BELGELİ ARAÇ NE DEMEK?

Çekme belgeli araç, genellikle aracın bakım, onarım veya benzeri nedenlerle geçici olarak kullanılamayacağı durumlarda verilir. Araç sahibi, bu dönemde aracını park edebilir veya depolama amacıyla kullanabilir, ancak trafiğe çıkaramaz. İlan detayında belirtilmesi gerekilen çekme belgesi, satıldığında veya araç sahibinin isteği doğrultusunda gerekli belgelerle başvuru yapılıp iptal edilebilir.

ARAÇ ÇEKME BELGESİ NASIL ALINIR?

Araç çekme belgesi, araç sahibinin isteği üzerine vergiden muaf olmak için veya yüksek hasarın onarımı süresince alınabilir. Araç çekme belgesini almak için yapmanız gereken birtakım evrak işleri vardır. İsterseniz gelin araç çekme belgesi almak için yapmanız gerekenleri adımlara bir göz atalım:

Çekme belgesi için yapmanız gerek ilk adım araç plakasına kayıtlı trafik cezası veya vergi borcu bulunmadığından emin olmaktır.

Eğer plakaya kayıtlı borç var ise bunların ödemeniz gerekmektedir.

Vergi dairesinden aracın plakasına kayıtlı "Motorlu taşıtlar vergisi" ve herhangi bir borç olmadığına dair belge almalısınız.

Vergi dairesinde araç ruhsatı ve plakası gerekli işlemlerin yapılması için gereklidir.

Şoförler ve Otomobilciler Odası’na giderek gerekli başvuru evraklarını eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

Daha sonrasında plaka araçtan sökülür ve belge iptal olmadığı sürece araç trafiğe çıkamaz.

ÇEKME BELGELİ ARAÇ TRAFİĞE ÇIKABİLİR Mİ?

Çekme belgesi bulunan araç trafiğe çıkamaz fakat alım satım işlemleri devam edebilir. Kişinin isteği doğrultusunda aracın çekme belgeli park halinde veya garajda durmasında bir sakınca yoktur. Araç el değiştirdiği veya araç sahibinin isteği doğrultusunda gerekli evraklar ile başvurarak tekrar trafiğe çıkışı sağlanabilir. Yeni aldığınız hasarlı ikinci el aracın çekme belgesini iptal ettirmeyi unutmayınız. Çekme belgesi bulunan araç ile trafiğe çıkmak para cezasına ve ehliyet ceza puanına sebep olur. Trafiğe çıkmaması gereken araç görevliler tarafından çekilir.

ÇEKME BELGELİ ARAÇ NASIL TRAFİĞE ÇIKARTILIR?

İkinci el araç alırken çekme belgeli bir araç aldınız diyelim. Bu çekme belgesini iptal edip trafiğe çıkmanız gerekmektedir. Bu belgeyi iptal etmek için yapmanız gereken bazı adımları sizin için sıraladık:

Öncelikle aracın trafik sigortası olması gerekiyor. Sigortası bulunmuyorsa yaptırmalısınız.

İkinci olarak araç muayenesine götürmeniz gerekiyor.

Unutmayın ki çekme belgeli araç trafiğe çıkamaz yani araç muayenesine götürürken ya bir çekici vasıtasıyla götürebileceğiniz gibi Trafik Tescil Şubeye başvurarak Ek 33/A belgesi ile 7 gün içerisinde trafiğe çıkıp muayeneye götürebilirsiniz.

Sonrasında araç tescil belgesi ile notere gitmelisiniz.

Tescil kayıt işlemlerinden sonra plaka kağıtları ile en yakın Şoförler Odası şubesine giderek yeni plakalarınızı bastırabilirsiniz.

Noter tescil kaydınız ile aracın motorlu taşıtlar vergisi oluşacaktır. Vergi dairesine otomatik düştüğü için oraya ayrıca bir başvuru yapmanıza gerek yoktur.