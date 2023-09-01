Karabük'te otomobil refüje çıktı! Kazada 2 kişi yaralandı

Karabük’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı refüje çıkması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'te otomobil refüje çıktı! Kazada 2 kişi yaralandı
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Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi.
Safranbolu’dan Karabük istikametine seyreden Ali Kocakaya idaresindeki 78 ASS 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Karabük'te otomobil refüje çıktı! Kazada 2 kişi yaralandı - Resim : 1

KARABÜK'TE OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI! KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ve eşi Münevver Kocakaya yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Kocakaya çifti için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Karabük'te otomobil refüje çıktı! Kazada 2 kişi yaralandı - Resim : 2

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karabük'te otomobil refüje çıktı! Kazada 2 kişi yaralandı - Resim : 3

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