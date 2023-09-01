Tavşanlı'da otomobil ile güneş paneli yüklü tır çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Ali Y. A. (35) yönetimindeki şehir merkezinden Kütahya istikametine giden 68 KF 928 plakalı güneş paneli yüklü tır ile Bayram D. (79) idaresindeki 16 R 2235 plakalı otomobil çevreyolu adliye kavşağında çarpıştı.

TAVŞANLI'DA OTOMOBİL İLE GÜNEŞ PANELİ YÜKLÜ TIR ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Kazada, otomobil sürücüsü Bayram D. yaralandı. Yaralı sürücü, itfaiye kaza kırım ekibinin araçta sıkıştığı yerden çıkarması ile 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.