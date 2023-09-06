Fiat Egea'da özel indirim! Sedan model o fiyata satışta!

Fiat Egea Sedan, sonbahar kampanyalarıyla sürücülerin ilgisini çekiyor. 2023 Eylül ayı Fiat fiyat listesini gözden kaçırmamanızı öneriyoruz!

Fiat Egea'da özel indirim! Sedan model o fiyata satışta!
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Fiat Egea Sedan, konfor ve güvenlik donanımlarıyla sürücülerin dikkatini üzerinde topluyor. İleri seviye güvenlik özellikleri, sürücü ve yolcuların güvenliğini sağlama konusunda büyük bir rol oynuyor. Ayrıca otomobilin iç mekanındaki ergonomik tasarımı, sürüş keyfini artırırken yolculukları daha keyifli hale getiriyor.

İŞTE FİAT EGEA SEDAN 2023 FİYAT LİSTESİ

• 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli - Fiyat: 729.900 TL
• 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - Fiyat: 994.900 TL
• 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel - Fiyat: 893.900 TL
• 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - Fiyat: 1.072.900 TL
• 1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - Fiyat: 1.003.900 TL
• 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - Fiyat: 1.184.900 TL
• 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik Elektrikli-Benzinli - Fiyat: 1.144.900 TL
• 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli - Fiyat: 829.900 TL
• 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli - Fiyat: 779.900 TL
• 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel - Fiyat: 993.900 TL
• 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel - Fiyat: 943.900 TL
• 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - Fiyat: 1.122.900 TL
• 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - Fiyat: 1.234.900 TL

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# sedan # sıfır otomobil fiyatları
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