Valorant FPS arttırma 2023 Yöntemleri - En güncel taktikler!

Valorant FPS arttırma 2023 yöntemleri sayesinde Valorant'ta yüksek FPS alarak rekabeti kızıştırabilir ve rakiplerinizi altüst edebilirsiniz! 2020 yılında tüm dünyada piyasaya sürülen Valorant hızla tüm dünyada oynanan en iyi FPS oyunlarından biri haline geldi. Espor dünyasını da kasıp kavuran Valorant oyuncuların en fazla tercih ettiği oyunlardan biri!

Valorant FPS arttırma 2023 Yöntemleri - En berbat PC bile FPS yükseltecek!

FPS yani Frame Per Second (saniyedeki kare sayısı) online savaş oyunlarının vazgeçilmez ölçüm değerlerinden biridir. Eğer FPS'iniz düşük olursa oyun içerisindeki görüntüler çok daha geç yüklenecektir. Rakibinizin ve sizin donarak ilerlediğini ve nişangahınızın geç yüklendiğini düşünebiliyor musunuz? Bu berbat bir durum olacaktır. Aynı şekilde bu sırada rakibiniz her anı anlık görebiliyorken kaybetmeniz çok muhtemel olacaktır. İşte bu sebeple FPS değerinizi yükseltmeniz ve eşit şartlarda savaşmanız gerekiyor.

Valorant FPS arttırmak için grafik ayarlarınız çok önemli!

FPS'i en çok etkileyen şeylerin başında grafik ayarlarınız gelir. Eski FPS oyunları(C.S.1.6 vs.) düşük grafik değerlerine sahip olduğu için bilgisayarınız çok iyide olsa çok kötüde olsa herkes eşit FPS değeri alabiliyordu. Ancak gelişen oyun teknolojisi sayesinde artık gölge efektleri, shaderlar ve diğer grafik görüntü ayarları çok daha iyi bir oyuncu deneyimi sağlıyor. Tabiki bu teknolojinin sonuçları da olacak. Artık oyuncuların daha iyi işlemcilere ve daha iyi donanımlara sahip olması gerekiyor. Ancak endişelenmeyin! İşte en berbat PC'de bile iyi bir FPS değeri almanızı sağlayacak grafik ayarları aşağıda yer almakta:

Gölge efektlerini kesinlikle kapatın

Kenarları yumuşatma ayarlarını tamamen kapatın

Oyun çözünürlüğünü düşürün

Valorant FPS için bilgisayarınızı optimize etmelisiniz

Valorant FPS değerinizi arttırmak için ekran kartınızın en iyi modda çalıştığına emin olun. Yeni nesil işlemcilerin turbo modu vardır. Bu modu aktif edin ve FPS'inizin nasıl yükseldiğine şahit olun! Valorant açıkken diğer tüm uygulamalarınızın kapalı olduğundan emin olun. Bunun için görev yöneticinizi açarak diğer her şeyin kapalı olduğundan emin olabilirsiniz. Valorant FPS arttırma 2023 yöntemleri arasında en kolay ve en etkili yöntem PC'nizi yeniden başlatmaktır. Uzun süre açık kalan bilgisayarlar zamanla arka planda çalışan uygulamalar yüzünden yavaşlamaktadır.