Valorant nokta crosshair kodu nasıl yapılır? 2023 Güncel

Valorant nokta crosshair kodu en harika nişangahlardan birini ekranınıza yerleştirir. Valorant'da crosshair (nişangah), oyuncuların nişan alma ve hedefi vurma esnasında kullandığı görsel göstergeyi ifade eder. Crosshair, oyuncunun nişan almayı kolaylaştırmak ve nişanın hassasiyetini artırmak için kullanılır. Valorant'da crosshair ayarları genellikle oyun içi menüler veya config dosyaları aracılığıyla yapılabilmektedir. Oyuncular, crosshair rengi, boyutu, şekli, dolumu, kenarlık gibi birçok özelliği kişisel tercihlerine göre rahatlıkla özelleştirebilirler.

VALORANT NOKTA CROSSHAİR KODU NASIL YAPILIR?

Crosshair ayarları oyuncuların oynama tarzına ve kişisel tercihlerine bağlı olarak değişir. Kimisi daha belirgin bir crosshair tercih ederken, kimisi daha minimalist veya ince bir crosshair kullanmayı tercih edebilir. Oyun içi crosshair ayarlarıyla oynamak, nişan alma konusunda daha rahat hissetmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın ki her oyuncunun crosshair tercihleri farklı olabilir. Crosshair ayarlarını deneyerek ve kişisel oynama tarzınıza uygun olarak ayarlayarak en iyi sonucu elde edebilirsiniz.

VALORANT KARE NOKTA CROSSHAİR KODU NEDİR?

Valorant Kare Nokta Crosshair Kodu – 0;P;c;5;o;1;0t;3;0l;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

Kenarlar önemli değilse, en kolay ve görsel olarak en sağlam artı işareti kare noktadır. Bunu başarmak için artı ayarlar sayfasına gidin ve bu değişiklikleri uygulayın.

Merkez Nokta: Açık Dış Çizgileri Göster: Kapalı İç Çizgi Opaklığı: 0,5 ile 1 arasında tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. İç Çizgi Kalınlığı: 1 Merkez Nokta Opaklığı: 1 Merkez Nokta Kalınlığı: Tercihinize göre 2 ile 5 arasında ayarlayabilirsiniz.

Bu ayarlar, çevresinde bir çerçeve bulunan temel bir kare noktayla sonuçlanacaktır. Artı işaretinin herhangi bir arka planda net bir şekilde görünmesini sağlamak için ana hatların görünür olmasını istersiniz. Merkez Nokta Kalınlığı ayarı çoğunlukla kişisel tercihe bağlıdır, ancak 1 muhtemelen görülemeyecek kadar küçük ve 6 çok büyüktür. En iyi sonuç için 3 veya 4 olarak ayarlayabilirsiniz.

VALORANT DİĞER CROSSHAİR KODLARI

Valorant Yuvarlak Nokta Crosshair Kodu – 0;P;c;5;o;1;0t;3;0l;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

Artı işareti ayarlarının orta kısmı, mükemmel bir dairesel nokta oluşturmanıza izin vermiyor, ancak yine de bu ayarlarla kurcalayarak bir tane oluşturabilirsiniz. Valorant artı işareti örnekleri için kapsamlı bir şekilde arama yapmanıza gerek yok; yukarıdaki kod ile kusursuz ve yuvarlak artı işaretini kullanabilirsiniz.

Orta Nokta ve İç Çizgileri Göster: Açık

Merkez Boşluğu ve Dış Çizgileri Göster: Kapalı

Merkez Nokta Opaklığı: Tercihe göre 0,5 ile 1 arasında ayarlayabilirsiniz.

Merkez Nokta Kalınlığı: 1

İç Hat Opaklığı: 1

İç Hat Uzunluğu: 2

İç Çizgi Kalınlığı: 3

İç Hat Ofseti: 0

Gördüğünüz gibi, bu daha çok dairesel kenarlı dairesel bir artı işareti oluşturacaktır. Küçük ayarlamalar için ayarlarla her zaman oynayabilirsiniz, ancak bu, yuvarlak bir nokta için temel kurulumunuz olacaktır. Örneğin, noktanın merkezinde biraz boşluk bırakmak istiyorsanız veya bir tür kompakt retikül istiyorsanız, İç Çizgi Ofsetini tercihinize göre artırabilirsiniz. Her iki Valorant nokta artı işareti kodu için renk söz konusu olduğunda, çoğu arka planla karışmayan bir şey istersiniz. Bu nedenle, beyaz veya sarıdan kaçının ve yeşil, mavi, pembe veya kırmızıyı hedefleyin.

VALORANT OYUNCULARININ CROSSHAİR KODLARI