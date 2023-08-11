Fazla olan yemeğin tuzu nasıl azaltılır! Bir tutam serpiştirin...

Elden biraz fazla kaçan tuz yüzünden yemeğiniz ziyan olmak zorunda değil! Fazla tuzlu yemeği kurtaracak malzemeleri bilirseniz, yemeğinize ekleyerek yemeğinizi kurtarmanız çok kolay. İşte o malzemeler:

Şeker : Tuz tadını dengeleyecek ve nötralize edecek! Özellikle pilav ve zeytinyağlılarda denemenizi öneririz.

Patates : Kabuklarını soyup büyük parçalar halinde içine atabilir, 10-15 dakika beklettikten sonra yemeğin tuzunu tekrar kontrol edebilirsiniz.

Limon suyu: 3-4 damlası yeterli olacak, asiditeyi artırarak tadı dengeleyecektir.

Yoğurt: Direkt yemekle karıştırarak, üstüne ekleyerek tuz tadını azaltmak isteyenlere birebir!

Sirke: Evinde limon olmayanların imdadına 1 yemek kaşığı sirke yetişir.

Süt: Çorbalara tat katıp fazla tuzu dengeleyecektir.