Yeniden ısıtıldığında ölüme neden olan besinler! Mikrodalga fırına atmadan 2 defa düşünün...

Yorgun argın eve gelip de sıcak bir yemeği hızlıca, efor harcamadan önünde hazır görmek isteyenlerin çaresine koşan, mutfakların vazgeçilmez parçası mikrodalga fırın... Her ne kadar o an dolapta ne varsa onu direkt içine atmak istesek ve hatta bunu zaten yapıyor olsak da aslında bazı gıdaların mikrodalga fırında ısıtılması, sağlığı tehdit eder hale gelmelerine sebep oluyor. Kimi yiyecekler de yapısı gereği mikrodalgada ısıtılmaya uygun olmadıkları için patlayarak veya tatsızlaşarak keyfimizi kaçırabilir.

TEKRAR ISITILMAMASI GEREKEN BESİNLER:

Haşlanmış Yumurta: Haşlanmış yumurtaları mikrodalgada ısıttığınızda, su molekülleri buhar basıncına neden olabilir. Yumurta kabuğunun ince yapısı bu basıncı kontrol edemez ve ısırığınızda sıcak bir patlama meydana gelebilir.

Uzun süre buzdolabında bekletilen süt: Özellikle sütünü sağıp hep hazırda durması için buzluğa atan anneler dikkat! Mikrodalgada ısıtıp bebeğine verdiğiniz sütte bakteri oluşumu muhtemeldir.

Brokoli: Mikrodalga fırının ısıttığı besindeki suyun çıkışıyla besin vitamin kaybına da uğrar! Brokolilerinizin besin değerini mikrodalgada öldürmeyin.

İşlenmiş Et: İşlenmiş etler genellikle tuz, katkı maddeleri ve koruyucular içerir. Mikrodalgada ısıtıldığında kolesterol seviyeleri artabilir ve bu kalp sorunlarına yol açabilir.

Ispanak: İçeriğindeki nitrat nitrite dönüşür, sağlığınıza zararlı olacaktır.

Patates: Patates de besin değerini mikrodalgada kaybedenlerden! Ayrıca tadı da değişecektir.

Su Isıtmak: Mikrodalgada su ısıtmak yaygın bir uygulama olsa da, aşırı ısınma nedeniyle patlama riski taşıyabilir. Sıvı çok hızlı ısındığında ani buharlaşma ve patlama meydana gelebilir.

Acı Biber: Yüksek miktarda yanıcı madde olan kapsaisin içeren acı biberler, mikrodalgada duman çıkararak patlama riski taşıyabilir.

Kereviz: Kereviz mikrodalgada ısıtıldığında, toksik nitritlere ve kanserojen nitrosaminlere dönüşen nitratlar oluşabilir.

Kabuklu deniz ürünleri: Kabuklu deniz ürünleri yapıldığı gün tüketilmelidir, mikrodalgada ısıtılırsa sağlığınıza tehdit oluşturmakla beraber patlayacaktır.

Mantar: Mantarlar protein ve amino asitler içerir, ancak tekrar ısıtılırsa besin değerini kaybedip sindirilmesi zor bir hal alabilir ve mide problemlerine yol açabilir.

Pirinç: Pişirildikten sonra bile canlı bakteri sporları içeren pirinç, mikrodalgada tekrar ısıtıldığında bakterilerin çoğalmasına neden olabilir.

Tavuk: Mikrodalgada çiğ tavuk pişirme risk taşır çünkü pişirme eşitsiz olabilir ve bakteri kontaminasyonu riski artar.

Havuç: Havuçlar, mikrodalgada yeterince temizlenmeden ısıtılırsa, topraktaki mineraller mikrodalgada kıvılcıma neden olabilir.

Domates: Mikrodalgada uzun süre pişirilen domatesler patlama riski taşır. Sıvı içerik nedeniyle basınç artabilir ve sıvı fışkırabilir.

Taze meyveler: Sulanacak ve tatsızlaşacaklardır, oda sıcaklığında bekleterek ısınmasını sağlamalısınız.

Dondurulmuş meyveler: Dondurulmuş meyveler, mikrodalgada çözdürülürse içerdikleri faydalı glükosit ile galaktosidin kanserojen maddelere dönüşmektedir.