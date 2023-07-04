O hata cebinizi yakıyor! Bulaşık makinesinin ömrünü kısaltıyor

Ev işlerini kolaylaştıran kullanım alanlarından biri olan bulaşık makinesinde yaptığınız o hatalar cebinizi yakıyor. Bulaşık makinesinin kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri sizler için araştırdık. İşte bulaşık makinesinde yaptığınız cep yapan hata...

O hata cebinizi yakıyor! Bulaşık makinesinin ömrünü kısaltıyor
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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İnsan yaşamını kolaylaştıran kullanım alanlarından biri olan bulaşık makinesinde yapılan ufak bir hata paranızın boşa gitmesine neden olur. Bulaşık makinesinde yıkama sırasında fark etmeden yaptığınız o hataları sizler için derledik. Bulaşık makinesinin uzun ömürlü olmasını sağlayacak önemli hususlar var.

Tüm kirli bulaşıkları yıkayan bulaşık makinesini çalıştırırken çeşitli noktalara dikkat edilmemesi, bulaşık makinesinin kısa sürede çeşitli bozulmalara neden olur.

Bulaşık makinesini bozan alışkanlıklar

BULAŞIK MAKİNESİNİN ÖMRÜNÜ UZATAN ALIŞKANLIKLAR

Bulaşık makinesini çok doldurmadan çalıştırmanız gerekiyor. Aşırı dolunca makinenin pervane haznesini zorluyor. Bu da hızla bozulmasına neden olur. 

Bulaşık makinesini bozan alışkanlıklar

Çok titiz olanlar makine çalıştırdıklarında ekstradan içerisine fazla malzemeler koyarlar. Ancak bu malzemeler makinenin iç kısmında bulunan yapılara zarar verir.

Bulaşık makinesini bozan alışkanlıklar

Derin bir şekilde temizlenmesini istediğinizde sadece limon kabukları koyulmasında sakınca olmaz. Aksine makinenin iç kısmını temizler ve borularını temizler. 

Bulaşık makinesini bozan alışkanlıklar

Bulaşık makinesinin iç haznesinde buluna  ve çöpleri biriktiren kısmı sık sık yıkamanız ve boşaltmanız lazım. Bu alandaki biriken kir ve su diğer yıkama sırasında bulaşıklara sirayet eder. Ancak o alanı temizlerken bu kısmı zarar görmemesini sağlayın. 

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