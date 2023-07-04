O hata cebinizi yakıyor! Bulaşık makinesinin ömrünü kısaltıyor

İnsan yaşamını kolaylaştıran kullanım alanlarından biri olan bulaşık makinesinde yapılan ufak bir hata paranızın boşa gitmesine neden olur. Bulaşık makinesinde yıkama sırasında fark etmeden yaptığınız o hataları sizler için derledik. Bulaşık makinesinin uzun ömürlü olmasını sağlayacak önemli hususlar var.

Tüm kirli bulaşıkları yıkayan bulaşık makinesini çalıştırırken çeşitli noktalara dikkat edilmemesi, bulaşık makinesinin kısa sürede çeşitli bozulmalara neden olur.

BULAŞIK MAKİNESİNİN ÖMRÜNÜ UZATAN ALIŞKANLIKLAR

Bulaşık makinesini çok doldurmadan çalıştırmanız gerekiyor. Aşırı dolunca makinenin pervane haznesini zorluyor. Bu da hızla bozulmasına neden olur.

Çok titiz olanlar makine çalıştırdıklarında ekstradan içerisine fazla malzemeler koyarlar. Ancak bu malzemeler makinenin iç kısmında bulunan yapılara zarar verir.

Derin bir şekilde temizlenmesini istediğinizde sadece limon kabukları koyulmasında sakınca olmaz. Aksine makinenin iç kısmını temizler ve borularını temizler.

Bulaşık makinesinin iç haznesinde buluna ve çöpleri biriktiren kısmı sık sık yıkamanız ve boşaltmanız lazım. Bu alandaki biriken kir ve su diğer yıkama sırasında bulaşıklara sirayet eder. Ancak o alanı temizlerken bu kısmı zarar görmemesini sağlayın.