Çamaşır suyu olmadan banyo ve tuvaleti bembeyaz yapacak yöntem

Çamaşır suyunun içinde yüksek oranda sitrik asit barındırır. Bu sitrik asit adeta banyo ve tuvaletlerdeki kireç pas ve kiri temizlemekle beraber fayans musluk gibi alanlara da büyük zarar verir. Bu yüzden sizler için çamaşır suyu olmadan temizleyeceğiniz yöntemleri araştırdık.

Çamaşır suyundan daha etkili ve banyo tuvaletlerinizi kar beyazı yapacak bu yöntem aslında yüzyıllardır kullanılıyor. Kimyasallar hem eşyalarınıza hem de sağlığınıza zararlıdır. Bunun için hemen böyle doğal yöntemlere geçmeyi tercih ediniz.

İŞTE ÇAMAŞIR SUYU OLMADAN BANYO VE TUVALETİ KAR BEYAZI YAPAN YÖNTEM

Kimyasal malzemelerin pahalı olduğu bugünlerde ev temizliğinde cebinizin yükünü hafifletecek temizlik yöntemlerini denemenizi tavsiye ederiz.

Çamaşır suyunun barındırdığı sitrik asidin en güçlüsü limonda var. Bunun yanı sıra potasyum ve sodyum bakımından zengin olan tuz ile bir araya gelen limon çözemediği kir olmaz. Bunun yanı sıra kimyasal olmadıkları için fayanslarınıza zarar vermeden temizler.

Çamaşır suyuyla uzun süre duşa kabin ya da klozeti ovaladığınızda çatlamalar meydana gelir. Ancak tuz ve limon ikilisi bunun oluşmasına asla izin vermezler.

Bir kovanın içine bir kilo tuz ardından limon suyu sıkın. Tuzlar eridikten sonra karışımı bir sprey kutusuna koyun. Karıştırıp kirin pasın olduğu yerlere sıkın 10 dakika sonra sünger yardımıyla silin ve yıkayın.

Temizlik sırasında fırça kullanmayın bu çizilme ve izlere neden olur. İz bırakmadan temizlemenin en kaliteli yolu sünger kullanımıdır.