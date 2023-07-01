Çamaşır suyu olmadan banyo ve tuvaleti bembeyaz yapacak yöntem

Banyo ve tuvalet temizliğinde çamaşır suyu kullanmayın. Fayans ve musluklara zarar veren çamaşır suyu yerine kar beyazı yapacak yöntemi sizler için araştırdık. İşteçÇamaşır suyu olmadan banyo ve tuvaleti bembeyaz yapacak yöntem

Çamaşır suyu olmadan banyo ve tuvaleti bembeyaz yapacak yöntem
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Çamaşır suyunun içinde yüksek oranda sitrik asit barındırır. Bu sitrik asit adeta banyo ve tuvaletlerdeki kireç pas ve kiri temizlemekle beraber fayans musluk gibi alanlara da büyük zarar verir. Bu yüzden sizler için çamaşır suyu olmadan temizleyeceğiniz yöntemleri araştırdık. 

Çamaşır suyundan daha etkili ve banyo tuvaletlerinizi kar beyazı yapacak bu yöntem aslında yüzyıllardır kullanılıyor. Kimyasallar hem eşyalarınıza hem de sağlığınıza zararlıdır. Bunun için hemen böyle doğal yöntemlere geçmeyi tercih ediniz. 

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çamaşır suyu olmadan banyo temizliği

İŞTE ÇAMAŞIR SUYU OLMADAN BANYO VE TUVALETİ KAR BEYAZI YAPAN YÖNTEM 

Kimyasal malzemelerin pahalı olduğu bugünlerde ev temizliğinde cebinizin yükünü hafifletecek temizlik yöntemlerini  denemenizi tavsiye ederiz.

çamaşır suyu olmadan banyo temizliği

Çamaşır suyunun barındırdığı sitrik asidin en güçlüsü limonda var. Bunun yanı sıra potasyum ve sodyum bakımından zengin olan tuz ile bir araya gelen limon çözemediği kir olmaz. Bunun yanı sıra kimyasal olmadıkları için fayanslarınıza zarar vermeden temizler. 

çamaşır suyu olmadan banyo temizliği

Çamaşır suyuyla uzun süre duşa kabin ya da klozeti ovaladığınızda çatlamalar meydana gelir. Ancak tuz ve limon ikilisi bunun oluşmasına asla izin vermezler. 

çamaşır suyu olmadan banyo temizliği

Bir kovanın içine bir kilo tuz ardından limon suyu sıkın. Tuzlar eridikten sonra karışımı bir sprey kutusuna koyun. Karıştırıp kirin pasın olduğu yerlere sıkın 10 dakika sonra sünger yardımıyla silin ve yıkayın. 

çamaşır suyu olmadan banyo temizliği

Temizlik sırasında fırça kullanmayın bu çizilme ve izlere neden olur. İz bırakmadan temizlemenin en kaliteli yolu sünger kullanımıdır. 

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# banyo # tuvalet # temizlik # pratik bilgiler # kar beyazı
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