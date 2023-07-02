Terden sararmış kıyafetlerle vedalaşın! Hem lekeleri hem kokuyu yok ediyor

Yaz aylarında sıklıkla karşılaştığımız durumlardan biri olan terden sararmış ve kokan kıyafetler kabusunuz olmasın. Sarı ter lekelerini ve kokusunu ortadan kaldıran formülü sizler için derledik. İşte ter lekesini yok eden formül...

Terden sararmış kıyafetlerle vedalaşın! Hem lekeleri hem kokuyu yok ediyor
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Koltuk altında daha fazla görülen kıyafetlere sirayet ettiğinde leke ve kokuya neden olan ter adeta bir kabus haline gelmiştir. Kıyafetleri çöpe atma noktasına getiren ter izleri aynı zamanda yıkamaya rağmen kokuyu da engellemiyor. Kıyafetlerinizden bu iki olumsuzluğu aynı anda kaldırmanın formülünü sizler için derledik. 

En eski yöntemlerden biri olan bu formül sayesinde kıyafetlerinizi çöpe atmak yerine değerlendirebilirsiniz. 30 dakikada ilk günkü renklerine ve temizliğine kavuşmasını sağlayabilirsiniz. 

Terden sararmış kıyafetler nasıl temizlenir

İŞTE TER LEKESİNİ YOK EDEN FORMÜL 

Kıyafetlerini büyük bir leğenin içine koyun üzerine kaynar su dökün. 

Ardından beyaz kalıplı sabunları üzerine rendeleyin. 

Ter lekesi olmuş alanlara sirke ve limon sıkın çitileyerek suya batırın. 

Terden sararmış kıyafetler nasıl temizlenir

Akabinde içine bir yemek kaşığı nane ve çay ağacı yağları dökün. 

Lavanta da ekleyip bir gün boyunca burada beklettikten sonra 30 dakikalık makine ayarına atın. 

Kıyafetlerinizin zarar görmemesi için kimyasal olan malzemeleri sakın kullanmayın.

Terden sararmış kıyafetler nasıl temizlenir

Bunun yerine doğal kokular ve temizleme aletleri kullanın. 

Kıyafetlerinizi güneşte kurtulamayın bunun yerine gölge ve rüzgar olan yere asın. 

Güneş sararmış lekeleri çoğaltır. 

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