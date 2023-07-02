Terden sararmış kıyafetlerle vedalaşın! Hem lekeleri hem kokuyu yok ediyor

Koltuk altında daha fazla görülen kıyafetlere sirayet ettiğinde leke ve kokuya neden olan ter adeta bir kabus haline gelmiştir. Kıyafetleri çöpe atma noktasına getiren ter izleri aynı zamanda yıkamaya rağmen kokuyu da engellemiyor. Kıyafetlerinizden bu iki olumsuzluğu aynı anda kaldırmanın formülünü sizler için derledik.

En eski yöntemlerden biri olan bu formül sayesinde kıyafetlerinizi çöpe atmak yerine değerlendirebilirsiniz. 30 dakikada ilk günkü renklerine ve temizliğine kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

İŞTE TER LEKESİNİ YOK EDEN FORMÜL

Kıyafetlerini büyük bir leğenin içine koyun üzerine kaynar su dökün.

Ardından beyaz kalıplı sabunları üzerine rendeleyin.

Ter lekesi olmuş alanlara sirke ve limon sıkın çitileyerek suya batırın.

Akabinde içine bir yemek kaşığı nane ve çay ağacı yağları dökün.

Lavanta da ekleyip bir gün boyunca burada beklettikten sonra 30 dakikalık makine ayarına atın.

Kıyafetlerinizin zarar görmemesi için kimyasal olan malzemeleri sakın kullanmayın.

Bunun yerine doğal kokular ve temizleme aletleri kullanın.

Kıyafetlerinizi güneşte kurtulamayın bunun yerine gölge ve rüzgar olan yere asın.

Güneş sararmış lekeleri çoğaltır.