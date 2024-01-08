Kış boyu hemen hemen herkesin kabuslu rüyası olan kıyafetlerdeki sarı leke ve kokuları çıkartan en etkili yöntemleri sizler için derledik. Tek bir hamle ile tüm lekeleri çıkartan bu yöntemler sayesinde kıyafetleriniz hem yeni hem de temiz duracak.

Sararmış Beyaz Kıyafetleri Kar Beyazı Yapan Yöntem! Ter lekesine ve kokusuna son

Renkleri Ayırın: Farklı renkteki kıyafetleri birbirinden ayırın. Özellikle beyaz kıyafetleri diğer renkli kıyafetlerden ayrı tutun.

Ilımlı Sıcaklıkta Suda Bekletme: Sararmış olan giysileri ılımlı sıcaklıkta su dolu bir kaba veya leğene koyun. Bu işlem, giysilerin renklerini açabilir. Eğer kumaşlarına zarar verme riski olmayan bir giysi ise, içine bir miktar limon suyu veya sirke ekleyebilirsiniz.

Oksijenli Su Kullanma: Eğer giysiler beyaz ise, oksijenli su kullanabilirsiniz. Bir leğene ılık su ekleyin ve üzerine oksijenli suyu ekleyin. Giysiyi bu karışıma batırın ve 30 dakika bekletin.

Leke Çıkarıcı Ürünler: Eğer sararma lekesi hala geçmişse, renkli giysilerde renk koruyucu, beyaz giysilerde ise leke çıkarıcı kullanabilirsiniz. Ancak bu tür kimyasalları kullanmadan önce giysilerin etiketini kontrol edin ve talimatlara uygun şekilde kullanın.

Normal Yıkama: Giysileri normal deterjanla yıkayın. Yıkama öncesi giysilerin etiketlerini kontrol edin ve doğru yıkama talimatlarına uygun olarak yıkayın.

Doğal Güneş Işığında Kurulama: Giysileri doğal güneş ışığında kurulayın. Güneş ışığı, sararmış lekelerin açılmasına yardımcı olabilir.

Profesyonel Temizlik: Eğer sararma devam ediyorsa veya özel bir giysi ise, profesyonel bir temizleyiciye götürmek iyi bir seçenek olabilir.

Unutmayın ki her kumaş türü farklıdır ve bazı kumaşlar belirli temizlik yöntemlerine daha uygun olabilir. Giysilerin etiketlerini kontrol ederek ve önce küçük bir bölgede deneme yaparak işe başlamak önemlidir.