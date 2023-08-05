Yumurtanın faydasını ikiye katlayan formül! En doğru yumurta nasıl haşlanır?

Yumurtanın faydasını ikiye katlayan o gizemli formülü ortaya çıkardı. Sadece tuz değil kaynama suyuna koyacaklarınızı duyunca şaşıracaksınız. Peki en doğru yumurta nasıl haşlanır? Yumurta haşlama suyuna tuz neden koyulur?

Yumurtanın faydasını ikiye katlayan formül! En doğru yumurta nasıl haşlanır?
Yumurtanın faydasını ikiye katlayan formül
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Yumurtada en önemli kıvam kayısıdır. Canan Karatay bile yumurtanın kayısı kıvamında tüketilmesinin 2 kat faydalı olduğunun altını çizer. Ancak yumurtayı kaynatıp kayısı kıvamını yakalamak oldukça risklidir.

Hemen hemen herkes yumurta pişirirken saat tutar ya da sayı sayar. Ancak tüm bunlar yine de kıvamın geçmesine neden olur. Kayısı kıvamını tutturmanın ve yumurtanın faydasını ikiye katlamanın formülünü ise sizler için bulduk. Sirke limon ve tuz limon ile yumurtayı kaynatın.

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Yumurta en doğru kaç dakikada kaynar

İŞTE YUMURTANIN FAYDASINI İKİYE KATLAYAN KAYNATMA FORMÜLÜ

Yumurtanın kabuğu ve cinsi kaynama da önemlidir. Çünkü fabrikasyon yumurtalar erken pişerken gerçek köy yumurtası geç pişer bu yüzden saat yerine her zaman köy yumurtası alın. 

Yumurta kaynatma

Kaynama sırasında çoğu kişi içine tuz ekler. Ancak tuz tek başına yeterli değildir. Çünkü bazen yumurtanın kabuğu tuz nedeniyle çatlar. Bu da kaynamayı olumsuz etkiler. 

Yumurta kaynatma

Bir yumurta kaynatırken bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı sirke ve bir damla limon kaynama suyunun içine koyun. Akabinde suyu ortalama 5-7 dakika sonra ocaktan alın. 

Yumurta kaynatma

Fabrika yumurtaları için geçerli olan bu süre köy yumurtaları için ise ortalama 8-10 dakikadır. Sirke ve limon yumurtanın kabuğunu sertleştirerek çatlamasını önlerken aynı zamanda yumurtanın dışarıdan içeri doğru pişmesini sağlar. 

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