Buzdolabına koyduğu patates sonu oldu! İşte buzdolabına koyulmaması gereken besinler

Buzdolabına eklenen bazı besinler adeta zehre dönüşüyor. He sene uzmanların uyarıda bulunduğu bu durum hakka bir araştırma yaptık. İşte buzdolabına koyulmaması gereken besinler...

Buzdolabına koyduğu patates sonu oldu! İşte buzdolabına koyulmaması gereken besinler
İşte buzdolabına koyulmaması gereken besinler
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Besinlerin taze kalması için kullanılan buzdolabı aslında bazı besinler için ise tam kaos yeri. Çünkü buzdolabına konulduğunda bazı besinler vitamin değerlerini kaybederek zehre dönüşür. Geçtiğimiz günlerde de bir kadının buzdolabına koyduğu patatesi tüketmesi sonucu zehirlenme yaşamasıyla uzmanlar harekete geçti.

Buzdolabına eklenmesi konusunda uyarıda bulunan uzmanlar o besinleri tek tek saydı. Domates, patates, soğan ve ekmeği buzdolabından uzak  tutun.

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Buzdolabına koyulmaması gereken besinler

İŞTE BUZDOLABINA KOYULMAMASI GEREKEN BESİNLER

PATATES

İçeriğindeki vitamin değerleri aşırı derecede soğuğa maruz kaldığından bozulur. Bunun yanı sıra patates nemle beraber filizlenmeye başlar. Toprak altı türü bir besin olduğundan tohumlar kendisinde bulunur. Bu yüzden patates soğuğa ve nem maruz kalmamalı. 

Buzdolabına koyulmaması gereken besinler

DOMATES 

Domates buzdolabında kaldıkça antioksidan özelliği ölür. Diş katmanında bulunan ince zar hızla buruşur. Bu da içe doğru çürümeye yol açar. Domates buzdolabında saklanmaya müsait bir  besin değildir.

Buzdolabına koyulmaması gereken besinler

EKMEK 

Özellikle yaz aylarında sıcağa maruz kalmaması için dolaba koyulan ekmek, nemden dolayı daha hızlı çürür. Çoğu kişi ekmeği muhafaza etmek için saklamaya çalışsa da aslında buzdolabı ekmeğin değerlerini daha çabuk bozar. 

Buzdolabına koyulmaması gereken besinler

SOĞAN 

Tıpkı patates gibi soğan da toprak altı bir besin olduğundan o da hızla çürür. Soğan köküyle beraber olan bir besin olduğundan neme aruz kaldıkça mantarlanma ve küf oranı artar. 

Buzdolabına koyulmaması gereken besinler

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